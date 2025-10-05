Yarın hastane ve sağlık ocakları açık mı? 6 Ekim resmi tatil mi?

6 Ekim Pazartesi günü yaklaşırken, İstanbul’un Kurtuluşu’nun kutlandığı bu önemli tarih hakkında vatandaşların ilgisi artış gösteriyor.

6 Ekim’in bu yıl hafta içi olması, özellikle öğrenciler ve çalışanlar arasında tatil olacak mı? sorusunu gündeme taşıyor.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yıldönümü olarak her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan anlamlı bir gün.

Fakat bu özel tarih, Türkiye’nin resmî tatil listesinde yer almıyor.

YARIN HASTANELER AÇIK MI?

13 Kasım 1918’de başlayan işgal dönemi, 6 Ekim 1923’te Türk ordusunun İstanbul’a girişiyle sona ermiş ve bu tarih, İstanbul’un işgalden kurtuluşunu simgeleyen önemli bir gün haline gelmiştir.

Ancak bu gün resmî tatil sayılmadığı için 6 Ekim Pazartesi günü yani yarın okullar, kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri normal çalışma düzeninde faaliyet göstermeyi sürdürecek.

Bu kapsamda noterler, hastaneler, sağlık ocakları, devlet kurumları hizmet vermeye devam edecek.