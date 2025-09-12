Yarın İstanbul’da yağmur var mı 13 Eylül? Geçtiğimiz hafta serin ve yağışlı geçmişti

Son günlerde etkili olan sıcakların ardından hafta sonu yağış ihtimali vatandaşın gündemine yerleşti. MGM hava durumu tahminine göre yarın havanın güneşli olup olmadığını da öğrenebiliyoruz.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 13 EYLÜL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmazken sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyir etmesi bekleniyor. Yarın İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 derece olması öngörülürken akşam saatlerinde 21 dereceye düşecek.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık hava beklentisi bulunuyor.