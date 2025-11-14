Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 15 Kasım Cumartesi hava durumu

Son günlerde havaların serinlemesiyle beraber yarın İstanbul'da yağmur yağma durumu da araştırıldı.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde bu akşam ve yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Cumartesi günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Akşamdan sonra Malatya'da, gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1600 metre rakım üzeri yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Şırnak ve Hakkari'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 ile 1800 metre rakım üzerindeki bölgelerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.