Yarın nüfus müdürlükleri açık mı, saat kaça kadar 2025? KPSS nedeniyle saat değişikliği

KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun yarın 10.15’te gerçekleşmesi nedeniyle nüfus müdürlükleri açık olacak. Sınava katılacak olan 400 binden fazla aday nüfus müdürlüklerinin saat kaça kadar açık olduğunu araştırırken duyuru yapıldı.

ÖSYM tarafından 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavına kısa süre kalırken herhangi bir durum olmasına karşın nüfus müdürlüklerinin çalışma saati değişiyor.

YARIN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

KPSS Sınavı’nınGenel Yetenek-Genel Kültür oturumunun yarın olması nedeniyle nüfus müdürlükleri açık olacak. Kimliklerini unutan adayların sorun yaşamaması için müdürülükler açık olurken, 07.00-10.00saatleriarasında hizmet verilecek. T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan adaylar sınava alınmazken müdürlükler sayesinde sorunsuz şekilde sınavın tamamlanması planlanıyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ SAAT KAÇA KADAR AÇIK 7 EYLÜL?

Yarın gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı için nüfus müdürlükleri 07.00-10.00saatleriarasında açık olurken ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:
“7 Eylül 2025tarihinde uygulanacak2025-KPSS A Grubu Sınavı’nınGenel Yetenek-Genel Kültür oturumunagirecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden,T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce7 Eylül 2025Pazar günü07.00-10.00saatleriarasında açık tutulacak ve söz konusuMüdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu“Geçici Kimlik Belgesi”düzenlenecektir.”

#kpss
#a grubu
#nüfus müdürlüğü
#Sınav G Irş Yerleri
#7 Eylül
#Kimlik Belgesi
#Aktüel
