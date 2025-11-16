Menü Kapat
Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla tekrardan okula gidecek. Öğrenciler tarafından yarın okullar tatil mi, yarım gün mü sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Kasım ara tatili ne zaman biteceği gündem oldu.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
(MEB) tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulandı. Her dönem birer kez uygulanan ara tatil kapsamında öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı buluyor.

Öğrenciler tarafından yarın tatil mi, yarım gün mü olduğu ise merak ediliyor.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İlkokul, ortaokul ve liselerde yarın (17 Kasım 2025 Pazartesi) okullar tatil olmayacak. Ara tatil ve hafta sonu tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda ders zili yarın tekrardan çalacak ve öğrenciler ders başı yapacak.

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 yılı tatil takvimi ise şöyle:

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
  • Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
  • İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
  • Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
  • Okulların kapanışı:26 Haziran 2025
Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?

YARIM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

MEB tarafından yarın okulların yarım gün olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda 17 Kasım 2025 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim tam gün gerçekleştirilecek.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi kapsamında uygulanan Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başladı ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erdi.

