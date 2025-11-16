Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tabelaları görünce şaşırmayın! Dev market zincirinin ismi değişti!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin müşterileri dikkat! Dev marketler zinciri yeni ismi 'KOOP Market' markasıyla hizmet vermeye devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tabelaları görünce şaşırmayın! Dev market zincirinin ismi değişti!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 13:27

Türkiye Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni adıyla "KOOP Market"in yeni marka kimliği, iletişim vizyonu ve kampanyası basın toplantısında tanıtıldı. Toplantıya, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ile Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli'nin yanı sıra Tarım Kredi Grubu yöneticileri ve davetliler katıldı. Şevket Varol Halepli, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bugünden itibaren yeni adıyla KOOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edecek." dedi.

6 AY ÖNCE YENİLENDİ

Yaklaşık 6 ay öncesinde markanın yenilendiğini söyleyen Halepli, "Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunu değiştiriyoruz. Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz." diye konuştu.

Tabelaları görünce şaşırmayın! Dev market zincirinin ismi değişti!

"BİZ MARKET DEĞİLİZ"

Halepli, yeni adı, yüzü ve iletişim yaklaşımıyla KOOP Market'in üreticiden direkt aracısız tüketiciye ürünlerini ulaştıran bir yapı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz bir market değiliz. Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız. Çiftçimizden başlayan bir süreç var. Çiftçimizin ürettiği ürünleri, doğal ürünleri, güvenli ürünleri direkt olarak kendi fabrikalarımızda işleyerek son halka olan KOOP Market'lerde güvenli bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. 2 bin 356 KOOP Market ile tüketicilere hizmet ediyoruz. Toplamda Tarım Kredi Kooperatifleri içerisinde olan ve bakkal konsepti dediğimiz bakkalların içinde bulunan özel reyonlarla birlikte şu anda Türkiye'de 4 bin 500 satış noktamız var."​​​​​​​

Hedeflerinin 2026'da da büyümeye devam etmek olduğunu aktaran Halepli, KOOP Market'in yeni reklam filminin yarından itibaren yayınlanacağı bilgisini de verdi.

Tabelaları görünce şaşırmayın! Dev market zincirinin ismi değişti!

"TOHUMDAN BAŞLIYOR, TÜKETİCİNİN ÇATALINA KADAR"

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ise "Uçtan Uca Modeli"nin Tarım Kredi'nin yıllardır ülkede gerçekleştirdiği bir model olduğunu belirterek, "Tarladaki tohumdan başlıyor, tüketicinin çatalına kadar uzanan bir model var." dedi.

Çiftçiler ürününü ekerken mazot, gübre, tohum desteği verdiklerini hatırlatan Bademli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasat yaparken destek veriyoruz. Türk çiftçisinin üretmiş olduğu ürünleri alıp lisanslı depolarımıza daha sonra da kendimize ait olan tesislerde, olmayanlarda da başka tesislerde işleyerek tüketiciyle buluşturuyoruz. Ham maddeden raftaki ürüne kadar tamamen gelişen bir model, bu sebepten uçtan uca diyoruz, her aşamasında varız. Ekim, hasat, depolama, üretim, markalaştırma, ve satışta."

Tabelaları görünce şaşırmayın! Dev market zincirinin ismi değişti!

"TÜKETİCİLERİN BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ"

Bademli, 2025'in kendileri için bir yatırım yılı olduğuna değinerek, tüketicilerin beklentilerinin değiştiğini söyledi. Bu beklentilere cevap verebilmek için öncelikle şeffaflık içerisinde yeni bir şeyler söylemek gerektiğine dikkati çeken Bademli, tüketiciye destek vermek, tüketiciye yeni ufuklar açmak için de marka değişikliğine gittiklerini anlattı. Bademli, "2026'daki hedefimiz yeni konseptimizle yaklaşık 150 ilave mağazayla hayatımıza devam edeceğiz. Bu yılı 4 bin 500 mağazayla kapatacağız." diye konuştu. 'da büyüme hedefleri olduğuna değinen Bademli, İstanbul dışında Anadolu'nun farklı yerlerinde, büyük şehirlerde büyüme hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarla geldi! İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimleri
Tarım Kredi Kooperatif fırsat dolu hafta sonu kataloğu belli oldu!
ETİKETLER
#istanbul
#tarım
#perakende
#Tarım Kredisi
#Tüketici Ürünleri
#Koop Market
#Marka Yenileme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.