İspanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Salı günü 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu'ndaki son maçına çıkacak. Deplasmana giden millilerin İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamalarına göre İspanya'nın Seville şehrindeki La Cartuja Stadı'nda Türkiye saati ile 22.45'te başayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.