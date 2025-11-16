Kel adam berberlere isyan edip kellere seslendi: Gelin ışıltımız altında birleşelim

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan bir vatandaş, gitmek zorunda kaldığı bir berberde kafasında saç olmamasına rağmen saçlı olan müşterilerle aynı fiyata tıraş olduğunu belirterek sitem etti. Uygulanan fiyat politikasının 'haksızlık' olarak nitelendiren adam çektiği videoda diğer kel vatandaşlara şu şekilde seslendi:

"Erkek kuaförlerinin kellerden bu kadar para almasına gerek yok bence. Saçı olan adamdan da aynı parayı alıyorlar, kel olan adamdan da aynı parayı alıyorlar. Haksızlık bu. Bugün hiç tanımadığım bir erkek kuaföründe traş olmak zorunda kaldım ve yaklaşık 800 TL ödedim. Sizce benim 800 liralık bir saçım var gibi duruyor mu? Varsa ben niye 800 liralık saçımı göremiyorum? Benim maksimum 200 liralık var gibi duruyor. Kellere yapılan bu haksızlık kaldırılsın arkadaşlar. Lütfen tüm keller, gelin birleşelim kellerimizin ışıltısı altında.”