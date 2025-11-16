Yarıyıl tatili 15 tatil ne zamana denk geliyor? Kasım ara tatilinin ardından araştırılıyor

Okullarda ilk ara tatil tamamlanırken, öğrenciler ve veliler gözlerini 2026 sömestr tatili takvimine yöneltti.

Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği, 2. dönemin hangi tarihte başlayacağı merak edildi.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre 15 günlük yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü bitmiş olacak.

16 Ocak Cuma günü alınacak karnenin ardından tatil başlamış olacak.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi açılacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma tamamlanacak.