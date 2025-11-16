Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Portekiz Dünya Kupası aşkına: Ermenistan'ı paramparça ettiler!

Portekiz, 2026 Dünya Kupası yolunda Ermenistan'ı ağırladı. Kritik maçta 3 puana ihtiyacı olan ev sahibi, rakibini bozguna uğrattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Portekiz Dünya Kupası aşkına: Ermenistan'ı paramparça ettiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 20:15

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda Portekiz ile Ermenistan karşılaştı. Güneybatı Avrupa temsilcisi, konuk takımı 9-1'lik skorla devirdi.

Portekiz Dünya Kupası aşkına: Ermenistan'ı paramparça ettiler!

PORTEKİZ YILDIZLARIYLA 2026 DÜNYA KUPASI'NDA

Ermenistan'ı Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Joao Neves (3), Bruno Fernandes (3) ve Francisco Conceiçao ile gol yağmuruna tutan Portekiz; kendi aleyhindeki tek skor değişimini ise Ermenistanlı Eduard Spertsyan ile yaşamış oldu. Ayrıca da ev sahibi bu sonuçlar birlikte; grubu 13 puanla lider bitirdi. Diğer tarafta ise Ermenistan, 3 puanla grubun son sırasında yer aldı.

Portekiz Dünya Kupası aşkına: Ermenistan'ı paramparça ettiler!

PORTEKİZ SIKINTILARI AŞTI

İrlanda'ya kaybeden ve liderliği tehlikeye atan Portekiz, Ermenistan maçıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki yerini garantilemiş oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO NEDEN OYNAMADI?
Yıldız hücumcu, grubun bir önceki müsabakası olan İrlanda maçında kırmızı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Rafa Silva vedası: Transferde büyük sürpriz!
Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.