Portekiz Dünya Kupası aşkına: Ermenistan'ı paramparça ettiler!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda Portekiz ile Ermenistan karşılaştı. Güneybatı Avrupa temsilcisi, konuk takımı 9-1'lik skorla devirdi.

PORTEKİZ YILDIZLARIYLA 2026 DÜNYA KUPASI'NDA

Ermenistan'ı Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Joao Neves (3), Bruno Fernandes (3) ve Francisco Conceiçao ile gol yağmuruna tutan Portekiz; kendi aleyhindeki tek skor değişimini ise Ermenistanlı Eduard Spertsyan ile yaşamış oldu. Ayrıca da ev sahibi bu sonuçlar birlikte; grubu 13 puanla lider bitirdi. Diğer tarafta ise Ermenistan, 3 puanla grubun son sırasında yer aldı.

PORTEKİZ SIKINTILARI AŞTI

İrlanda'ya kaybeden ve liderliği tehlikeye atan Portekiz, Ermenistan maçıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki yerini garantilemiş oldu.