Yeni avukatlık danışma ve dava ücreti ne kadar? 2026 güncel avukat ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri yeni ücret belirlendi.

Avukatlık dava ücretleri ve danışmanlık ücretleri gibi pek çok kalem de bu doğrultuda yeni tarifeye göre hesaplandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca nisbî Tarife ücretini belirleyen Üçüncü Kısıma %13’lük yeni bir dilim eklenmiştir."

DAVA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asliye Mahkemelerinde görülen davalarda belirlenen maktu bedel 45.000 TL.

Sulh Hukuk Mahkemesindeki ücret 30.000 TL olarak saptandı.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22.500 TL olarak belirlendi.

İcra Dairelerinde yürütülen takipler için 9.000 TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20.000 TL.

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65.000 TL’ye çıkarıldı.