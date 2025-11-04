Menü Kapat
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yeni avukatlık danışma ve dava ücreti ne kadar? 2026 güncel avukat ücreti

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık taban ücret tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni ücret tarifesi ise araştırma başlığı haline geldi.

Yeni avukatlık danışma ve dava ücreti ne kadar? 2026 güncel avukat ücreti
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri yeni ücret belirlendi.

Avukatlık dava ücretleri ve danışmanlık ücretleri gibi pek çok kalem de bu doğrultuda yeni tarifeye göre hesaplandı.

Türkiye Barolar Birliği () tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca nisbî Tarife ücretini belirleyen Üçüncü Kısıma %13’lük yeni bir dilim eklenmiştir."

Yeni avukatlık danışma ve dava ücreti ne kadar? 2026 güncel avukat ücreti

DAVA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asliye Mahkemelerinde görülen davalarda belirlenen maktu bedel 45.000 TL.

Sulh Mahkemesindeki ücret 30.000 TL olarak saptandı.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22.500 TL olarak belirlendi.

İcra Dairelerinde yürütülen takipler için 9.000 TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20.000 TL.

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65.000 TL’ye çıkarıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

En yüksek maktu ücret hangi davalarda uygulanacak?
Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda maktu ücret 65.000 TL olarak uygulanacak.
