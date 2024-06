Yeni Godzilla x Kong filmi 26 Mart 2027'de vizyona girecek

29 Haziran 2024 00:51 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 00:37

Godzilla ve Kong filminin sıradaki filmi hayranları tarafından uzun süredir bekleniyor.

Bugün ise, yeni filmin vizyon tarihi duyuruldu!

MonsterVerse serisinin bu yeni halkasında senaryoyu Dave Callaham yazacak.

Callaham, daha önce Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’in senaryosunu kaleme almıştı.

YENİ GODZILLA X KONG FİLMİ NE ZAMAN?

Yeni Godzilla x Kong filmi, 26 Mart 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

Godzilla x Kong filmi için senarist koltuğuna Dave Callaham oturacak.

Callaham, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in başarısının ardından bu projeye imza attı.

ÖNCEKİ GODZILLA X KONG FİLMİ NE KADAR İZLENDİ?

Mart 2024'te vizyona giren Godzilla x Kong: The New Empire, 150 milyon dolarlık bütçesiyle 550 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Bu başarı ise yeni filmin yolunu açtı.

Yönetmen Adam Wingard, yeni projede de yer alacak mı sorusu hayranlar tarafından merak edilmeye başladı.

Yeni Godzilla x Kong filmi hakkında detaylar oldukça sınırlı olsa da, serinin hayranları büyük bir heyecanla 2027'yi bekliyor.