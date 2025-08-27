Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

YKS 2. tercihler ne zaman 2025 son dakika? ÖSYM tarafından ek tercih açıklamasında bekleyiş sürüyor

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının ardından gözler YKS 2. tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. 2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında yerleştirme sonuçları sonrasında bir programa yerleşemeyenler YKS ek tercih tarihlerini bekledi.

YKS 2. tercihler ne zaman 2025 son dakika? ÖSYM tarafından ek tercih açıklamasında bekleyiş sürüyor
27.08.2025
saat ikonu 14:25
27.08.2025
saat ikonu 14:25

2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavında tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 2. tercihlerin ne zaman başlayacağına dair açıklamayı beklemeye başladı.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2025 SON DAKİKA?

YKS 2. tercih tarihleri beklenirken gözler son dakika duyurularında. Bu yıl örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665 bin 54 kişi oldu. Boş kontenjan sayısı 53 bin 338 olurken YKS ek tercihlerinin başlama tarihi bekleniyor. YKS ikinci tercih döneminin başlayacağı tarih henüz duyurulmazken okullarda kayıt döneminin tamamlanmasının ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor.

YKS 2. tercihler ne zaman 2025 son dakika? ÖSYM tarafından ek tercih açıklamasında bekleyiş sürüyor

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

YKS sonuçlarının ardından devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'inin dolarak yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı öğrenildi. Bir programa yerleşemeyen adaylar ise YKS ek tercihler başladı mı araştırmaya başlamıştı. ÖSYM tarafından şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor. kayıtlarının 1-5 Eylül aralığında yapılmasının ardından boş kontenjanlar duyurulacak ve ardından ikinci tercihler dönemi başlayacak.

YKS 2. tercihler ne zaman 2025 son dakika? ÖSYM tarafından ek tercih açıklamasında bekleyiş sürüyor

YKS 2025 KAÇ KİŞİ TERCİH YAPMADI?

Bu yıl 21-22 Haziran'da uygulanan sınavda tercih yapma hakkına sahip oldukları halde herhangi bir tercih yapmayanların oranının tüm adaylarda %40, son sınıf öğrencilerinde ise %50'nin üzerinde olduğu paylaşıldı. YÖK Başkanı Özvar, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Üniversite hayatı, fevkalade kıymetli bir diplomayla birlikte gençlerimize kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunmaktadır. Bu nedenle, böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmelidir. Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum." ifadelerini kullandı.

YKS 2. tercihler ne zaman 2025 son dakika? ÖSYM tarafından ek tercih açıklamasında bekleyiş sürüyor

YKS BOŞ KALAN KONTENJAN SAYILARI 2025

2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre bu sene lisans ve önlisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 778 bin 298 olurken, devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı.

