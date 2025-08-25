Menü Kapat
Ek tercih kimler yapabilir? 2025 ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı

2025 yılında YKS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 2 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ek tercih kimler yapabilir araştırmaya başladı. ÖSYM kılavuzuna göre ek tercih yapabilecek olan adayları sizler için derledik.

25 Ağustos günü erişime açılan tercih sonuçlarının ardından adaylar döneminin başlayacağı tarihi araştırıyor. sonucuna göre herhangi bir yere yerleşemeyenler ise ek tercih dönemini bekliyor.

EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

YKS sınavına katıldıktan sonra tercih işlemleri yapan adaylar bugün yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Yerleştirme süreci sonrasında boş kalan kontenjanlar tarafından paylaşılacak ve ardından ek tercih dönemi başlayacak. Merkezi yerleştirmede bir programına yerleştirilen adaylar ek tercih yapamayacak. YKS sınavında tercih yapmayan adaylar ek yerleştirmede tercih yapabilecek. Yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar ek tercih yapamayacak.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLECEK?

YKS sınavı sonrasında tercih sonuçları 25 Ağustos günü açıklandı. Merkezi yerleştirmeden programa yerleştirilen adaylar ek tercih yapamazken ek yerleştirme yapabilmek için adayların herhangi bir programa yerleştirilmemiş olması gerekiyor. Yerleştirme sonucuna göre bir programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar ek tercih yapamayacak.

