Ek tercih kimler yapabilir? 2025 ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı

25 Ağustos günü erişime açılan YKS tercih sonuçlarının ardından adaylar ek tercih döneminin başlayacağı tarihi araştırıyor. Yerleştirme sonucuna göre herhangi bir yere yerleşemeyenler ise ek tercih dönemini bekliyor.

EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

YKS sınavına katıldıktan sonra tercih işlemleri yapan adaylar bugün yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Yerleştirme süreci sonrasında boş kalan kontenjanlar ÖSYM tarafından paylaşılacak ve ardından ek tercih dönemi başlayacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek tercih yapamayacak. YKS sınavında tercih yapmayan adaylar ek yerleştirmede tercih yapabilecek. Yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar ek tercih yapamayacak.

