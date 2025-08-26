Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sonrası gözler KYK yurt başvurularında

ÖSYM'nin YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından öğrenciler kazandıkları üniversiteleri öğrendi. Bu yıl üniversiteye başlayacak olanlar KYK yurt başvurularını dört gözle bekliyorken, KYK yurt başvurularının başlamasının ardından süreç başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sonrası gözler KYK yurt başvurularında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 14:34

sınavına katılan adaylar tercih sürecinin ardından yerleştirme sonuçlarını bekliyordu. YKS tercih sonuçlarının duyurulmasıyla beraber adaylar gidecekleri üniversiteleri öğrendi. Şimdi ise KYK yurt başvuru süreci bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2025?

Yurt başvuruları her sene farklı tarihlerde gerçekleşirken açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından gözler GSB açıklamasına çevrildi.

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sonrası gözler KYK yurt başvurularında

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2025-2026 dönemi için resmi başvuru tarihi henüz duyurulmazken ağustos ayının son haftasında başlaması beklenmekte. KYK yurt başvuruları e Devlet üzerinden alınırken e Devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerine giderek şifre alabiliyorlar. KYK yurt başvuruları e Devlet üzerinden alındığından dolayı adayların okul- bölüm bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI E DEVLET 2025

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sonrası gözler KYK yurt başvurularında

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2025-2026?

2025 yılında uygulanan KYK yurt ücretlerinin bu yıl değişmesi beklenirken bu yılın ücretleri henüz duyurulmadı. KYK yurt başvurularının başlamasıyla beraber bu yılki oda ücretlerinin de açıklanması beklenirken geçen senenin yurt ücretleri şöyleydi:
1. Tip Yurt: 517,50 TL

2. Tip Yurt: 607,50 TL

3. Tip Yurt: 607,50 TL

4. Tip Yurt: 720 TL

5. Tip Yurt: 765 TL

6. Tip Yurt: 855 TL

KKTC Yurtları: 1.125 TL

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sonrası gözler KYK yurt başvurularında

KYK YURT ODA TİPLERİ VE FARKLARI

KYK yurtlarında oda tipleri sayısı 6 olurken, her birinin farklı özelliği bulunmakta. 1 ve 2 tipte 6-8 öğrenci kalabilirken akşam ve sabah yemekleri veriliyor. 3 ve 4. tip odalar büyüklüğüne bağlı 2-4 kişi kalabiliyor ve çalışma masası, buzdolabı var. 5 ve 6. tip odaların fiyatı en yüksek olurken 1-2-3 kişi kalabiliyor. Odalarda banyo ve tuvalette bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2025-2026 eğitim dönemi için başvurular başlıyor
Üniversite ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih kılavuzu
ETİKETLER
#yks
#üniversite
#kyk yurtları
#Yurt Başvuruları
#Kyk Yurt Ücretleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.