KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sonrası gözler KYK yurt başvurularında

YKS sınavına katılan adaylar tercih sürecinin ardından yerleştirme sonuçlarını bekliyordu. YKS tercih sonuçlarının duyurulmasıyla beraber adaylar gidecekleri üniversiteleri öğrendi. Şimdi ise KYK yurt başvuru süreci bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2025?

Yurt başvuruları her sene farklı tarihlerde gerçekleşirken açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından gözler GSB açıklamasına çevrildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2025-2026 dönemi için resmi başvuru tarihi henüz duyurulmazken ağustos ayının son haftasında başlaması beklenmekte. KYK yurt başvuruları e Devlet üzerinden alınırken e Devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerine giderek şifre alabiliyorlar. KYK yurt başvuruları e Devlet üzerinden alındığından dolayı adayların okul- bölüm bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI E DEVLET 2025

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2025-2026?

2025 yılında uygulanan KYK yurt ücretlerinin bu yıl değişmesi beklenirken bu yılın ücretleri henüz duyurulmadı. KYK yurt başvurularının başlamasıyla beraber bu yılki oda ücretlerinin de açıklanması beklenirken geçen senenin yurt ücretleri şöyleydi:

1. Tip Yurt: 517,50 TL

2. Tip Yurt: 607,50 TL

3. Tip Yurt: 607,50 TL

4. Tip Yurt: 720 TL

5. Tip Yurt: 765 TL

6. Tip Yurt: 855 TL

KKTC Yurtları: 1.125 TL

KYK YURT ODA TİPLERİ VE FARKLARI

KYK yurtlarında oda tipleri sayısı 6 olurken, her birinin farklı özelliği bulunmakta. 1 ve 2 tipte 6-8 öğrenci kalabilirken akşam ve sabah yemekleri veriliyor. 3 ve 4. tip odalar büyüklüğüne bağlı 2-4 kişi kalabiliyor ve çalışma masası, buzdolabı var. 5 ve 6. tip odaların fiyatı en yüksek olurken 1-2-3 kişi kalabiliyor. Odalarda banyo ve tuvalette bulunuyor.