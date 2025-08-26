Üniversite ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025 YKS) tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Tercih sonuçları ise 25 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ilk tercihlerinde herhangi bir programa ve fakülteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih sürecini merak etmeye başladı.

Öğrenciler tarafından üniversitelerde ek kontenjanların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.

ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Üniversitelerde ek kontenjanlar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek tercih kılavuzunun ardından belli olacak.

Ek tercih kılavuzunun ise üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR 2025?

YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklanan bilgilere göre devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı dolu.

Konuyla ilgili YÖK Başkanı Özvar "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı" ifadelerini kullandı.