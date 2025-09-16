YKS ek tercihler hangi gün başlayacak? ÖSYM son dakika duyurusu bekleniyor

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavının tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları duyuruldu.

YKS EK TERCİHLER HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları açıklandı. Herhangi bir üniversiteye kayıt olmaya hak kazanamayan adaylar ek tercihlerde yeniden tercih yapacak. Şu an için tercihlerin başlayacağı tarih duyurulmazken önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2. EK YERLEŞTİRME BAŞLADI MI?

YKS sınavının ardından gözler 2. ek yerleştirmelere çevrildi. Tercih yapacak adayların bekleyişi devam ederken ÖSYM tarafından henüz tarih duyurulmadı. Ek tercih döneminin başlamasının ardından adaylar tercih işlemlerini yapacak.