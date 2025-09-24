Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

YKS ek yerleştirme saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı

Üniversite adaylarının dört gözle beklediği YKS ek yerleştirmelerinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar YKS ek yerleştirmelerin ne zaman, saat kaçta biteceği ve sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YKS ek yerleştirme saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 17:21

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) tarafından "2025 Yükseköğretim Programlarına Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YK ek yerleştirme saat kaçta başlayacak, kaçta biteceği belli oldu.

Öğrenciler tarafından YKS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

YKS ek yerleştirme saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı

YKS EK YERLEŞTİRME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

tarafından yapılan duyuruya göre YKS ek yerleştirme işlemleri 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak.

Öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ek tercihlerini yapabilecekler.

YK ek yerleştirme işlemlerinin 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.

YKS ek yerleştirme saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Yerleştirme sonuçları ise 8 gün sonra 19 Eylül tarihinde duyurulmuştu. Bu yılda benzer süre içerisinde ek yerleştirme tercihlerinin değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması bekleniyor.

ETİKETLER
#ösym
#ek yerleştirme
#yks
#2025yks
#T.c.kimlikno
#Adayİşlemlerisistemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.