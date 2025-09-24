YKS ek yerleştirme saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) tarafından "2025 YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YK ek yerleştirme saat kaçta başlayacak, kaçta biteceği belli oldu.

Öğrenciler tarafından YKS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

YKS EK YERLEŞTİRME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre YKS ek yerleştirme işlemleri 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak.

Öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ek tercihlerini yapabilecekler.

YK ek yerleştirme işlemlerinin 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Yerleştirme sonuçları ise 8 gün sonra 19 Eylül tarihinde duyurulmuştu. Bu yılda benzer süre içerisinde ek yerleştirme tercihlerinin değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması bekleniyor.