Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor

Milyonlarca üniversite hayali kuran öğrencinin girdiği YKS sınavının tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Öğrenciler tarafından YKS tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 16:02

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından her sene olduğu gibi bu yıl da 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardında sonuçlar 19 Temmuz tarihinde duyuruldu.

Öğrenciler tercih işlemlerini ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Tercih işlemlerini yapan milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak sonuçların en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanması gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıt işlemleri yapılacak. Bu kapsamda üniversite tercih sonuçlarının ağustosun son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden kazandıkları üniversiteyi öğrenebilecekler.

Adayların sonuçları öğrenebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle girmeleri yeterli olacaktır.

ETİKETLER
#ösym
#yks sonuçları
#yks
#üniversite tercihleri
#2025-yks
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.