YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene olduğu gibi bu yıl da 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardında sonuçlar 19 Temmuz tarihinde duyuruldu.

Öğrenciler tercih işlemlerini ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Tercih işlemlerini yapan milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak sonuçların en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanması gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıt işlemleri yapılacak. Bu kapsamda üniversite tercih sonuçlarının ağustosun son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden kazandıkları üniversiteyi öğrenebilecekler.

Adayların sonuçları öğrenebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle girmeleri yeterli olacaktır.