YKS üniversite tercihleri saat kaçta bitiyor? 13 Ağustos YKS tercihleri bugün sona erecek

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle işlemlerini gerçekleştirdi.

Üniversite tercih işlemleri bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) sona eriyor. Milyonlarca aday tarafından YKS üniversite tercihleri saat kaçta bittiği araştırılmaya başlandı.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR 13 AĞUSTOS?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre YKS üniversite tercihleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Adaylar bugün 23.59'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek ve değişiklik yapabilecek.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS üniversite tercihlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği için YKS tercihlerinin bu tarihe kadar açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl üniversite tercihleri ağustos ayının sonunda açıklanmıştı. Ek tercihlerle ilgili bilgilerin ise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından paylaşılması bekleniyor.