Editor
Editor
 Erdem Avsar

Yves Bissouma kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Galatasaray, Tottenham Hotspur'un yıldız orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı transfer etmek için görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

Yves Bissouma kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor
, yaz döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 'un başarılı orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor.

Galatasaray yönetimi, Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins'in haberine göre, transferin gerçekleşmesi için Galatasaray ve Tottenham kulüpleri arasındaki görüşmelerde de son aşamaya gelindi.

Oyuncunun eşinin havalimanından yaptığı paylaşım, Bissouma'nın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği şeklinde yorumlandı.

Yves Bissouma kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

YVES BİSSOUMA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Bissouma'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

28 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Yves Bissouma, 2024/25 sezonunda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

Yves Bissouma kimdir?
Yves Bissouma, Malili bir futbolcu olup, orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. Tottenham Hotspur forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, güçlü fiziği ve oyun zekasıyla tanınıyor.
Galatasaray transferde sona yaklaşıyor! Bissouma bombası
Bissouma neden kadro dışı kaldı? Galatasaray'a transferi an meselesi
#Spor
#galatasaray
#transfer
#tottenham hotspur
#Yves Bissouma
#Aktüel
