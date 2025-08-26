Yves Bissouma kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham Hotspur'un başarılı orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor.

Galatasaray yönetimi, Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins'in haberine göre, transferin gerçekleşmesi için Galatasaray ve Tottenham kulüpleri arasındaki görüşmelerde de son aşamaya gelindi.

Oyuncunun eşinin havalimanından yaptığı paylaşım, Bissouma'nın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği şeklinde yorumlandı.

YVES BİSSOUMA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Bissouma'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

28 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Yves Bissouma, 2024/25 sezonunda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.