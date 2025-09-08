Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonu heyecanı son sürat devam ediyor. 1. tur karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte 2. tura yükselen 45 takım belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3'ligden 18 takım yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta başlayacağı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimleri açıklanan bilgilere göre bugün (8 Eylül 2025 Pazartesi) saat 15.00'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur karşılaşmaları ise 16-17-18 Eylül 2025 tarihleri arasında oynanacak. 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası'nın maç takvimi şöyle:
TFF Hasan doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kura çekiminin ardından eşleşmeler TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden de paylaşılacak. 1. turdan yükselen 45 takımın haricinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna katılacak olan takımlar ise şöyle:
Trendyol 1. Lig
Nesine 2. Lig
Nesine 3. Lig