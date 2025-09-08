Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonu heyecanı son sürat devam ediyor. 1. tur karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte 2. tura yükselen 45 takım belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3'ligden 18 takım yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta başlayacağı açıklandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimleri açıklanan bilgilere göre bugün (8 Eylül 2025 Pazartesi) saat 15.00'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur karşılaşmaları ise 16-17-18 Eylül 2025 tarihleri arasında oynanacak. 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası'nın maç takvimi şöyle:

2. Eleme Turu: 16-17-18 Eylül 2025

3. Eleme Turu: 28-29-30 Ekim 2025

4. Eleme Turu: 2-3-4 Aralık 2025

Grup Aşaması 1. Maçlar: 23-24-25 Aralık 2025

Grup Aşaması 2. Maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup Aşaması 3. Maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup Aşaması 4. Maçlar: 3-4-5 Mart 2026

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

TFF Hasan doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kura çekiminin ardından eşleşmeler TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden de paylaşılacak. 1. turdan yükselen 45 takımın haricinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna katılacak olan takımlar ise şöyle:

Trendyol 1. Lig

Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü

Özbelsan Sivasspor

Sipay Bodrum FK

Nesine 2. Lig

Adana 01 Futbol Kulübü SK

Altınordu

Batman Petrol Spor A.Ş.

Beykoz Anadolu Spor A.Ş.

GMG Kastamonuspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor

Menemen Futbol Kulübü

Seza Çimento Elazığspor

Nesine 3. Lig