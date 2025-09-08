Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
26°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Saat kaçta başlayacağı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları sona ermesinin ardından 2. tura yükselecek olan 45 takım belli oldu. Takımların belli olmasıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir ve saat kaçta başlayacağı gündem oldu. TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimlerinin yayın bilgileri ve saati açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Saat kaçta başlayacağı açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
12:39
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
12:39

'nın 2025-2026 sezonu heyecanı son sürat devam ediyor. 1. tur karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte 2. tura yükselen 45 takım belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3'ligden 18 takım yer alacak.

Türkiye Federasyonu () tarafından Ziraat Türkiye Kupası 2. tur hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta başlayacağı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Saat kaçta başlayacağı açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimleri açıklanan bilgilere göre bugün (8 Eylül 2025 Pazartesi) saat 15.00'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur karşılaşmaları ise 16-17-18 Eylül 2025 tarihleri arasında oynanacak. 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası'nın maç takvimi şöyle:

  • 2. Eleme Turu: 16-17-18 Eylül 2025
  • 3. Eleme Turu: 28-29-30 Ekim 2025
  • 4. Eleme Turu: 2-3-4 Aralık 2025
  • Grup Aşaması 1. Maçlar: 23-24-25 Aralık 2025
  • Grup Aşaması 2. Maçlar: 13-14-15 Ocak 2026
  • Grup Aşaması 3. Maçlar: 3-4-5 Şubat 2026
  • Grup Aşaması 4. Maçlar: 3-4-5 Mart 2026
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Saat kaçta başlayacağı açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

TFF Hasan doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kura çekiminin ardından eşleşmeler TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden de paylaşılacak. 1. turdan yükselen 45 takımın haricinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna katılacak olan takımlar ise şöyle:

Trendyol 1. Lig

  • Adana Demirspor
  • Atakaş Hatayspor
  • Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
  • Manisa Futbol Kulübü
  • Özbelsan Sivasspor
  • Sipay Bodrum FK

Nesine 2. Lig

  • Adana 01 Futbol Kulübü SK
  • Altınordu
  • Batman Petrol Spor A.Ş.
  • Beykoz Anadolu Spor A.Ş.
  • GMG Kastamonuspor
  • Karacabey Belediye Spor A.Ş.
  • Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor
  • Menemen Futbol Kulübü
  • Seza Çimento Elazığspor
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Saat kaçta başlayacağı açıklandı

Nesine 3. Lig

  • 52 Orduspor FK
  • Ağrı 1970 Spor Kulübü
  • Amasyaspor FK
  • Ayvalıkgücü Belediyespor
  • Balıkesirspor
  • Çorlu Spor 1947
  • Düzcespor
  • Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
  • Karşıyaka
  • Kırıkkale FK Spor Kulübü
  • Küçükçekmece Sinop Spor Faal. A.Ş.
  • Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
  • Pazarspor
  • Sebat Gençlik Spor
  • Silifke Belediye Spor
  • Silivrispor
  • Tire 2021 Futbol Kulübü
  • Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.
