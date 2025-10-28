Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ile eşleşecekler

Kategoriler
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 3. tur müsabakalarının tamamlanmasının ardından takımlar 4. turda mücadele edecek ve yeni eşleşmeler kura ile belirlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının ardından turu geçen takımlar 4. turda birbirleriyle karşılaşacak. Bu aşamada oynanacak maçların kura çekimiyle belirlenecek eşleşmeler sonucunda kazanan ekipler bir üst tura yükselecek. 3. turun son karşılaşması 30 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da Tümosan Konyaspor ile 12 Bingöl Spor arasında oynanacak. Bu müsabakayla birlikte 3. tur tamamlanacak ve gözler 4. tur kura çekimine çevrilecek.
4. Eleme Turu karşılaşmaları 2-3-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. 4. turun tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması başlayacak. Grup aşamasına 24 takım katılacak ve bu takımlar 8’erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplar, 6’lı 4 torbaya ayrılacak takımların kura çekimiyle oluşturulacak. Her takım 4 maç oynayacak; bunların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda gerçekleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekiminin tarihi henüz açıklanmadı. Ancak 3. turun tamamlanmasının ardından, yani 30 Ekim Perşembe günü oynanacak Tümosan Konyaspor - 12 Bingöl Spor maçının bitimiyle birlikte kura çekimin kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Kura çekiminde 3. turu geçen tüm takımların yeni rakipleri belli olacak.
4. tur karşılaşmalarının ardından grup aşamasına geçilecek. Grup aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ve en iyi iki grup üçüncüsü toplamda 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ve en iyi grup ikincisi seri başı olacak. Seri başı takımlar müsabakalarını kendi sahalarında oynayacak ve yapılan kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri de bu aşamada belirlenecek.
2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri şu şekildeydi:
Tümosan Konyaspor – 12 Bingölspor
Esenler Erokspor – Ağrı 1970 Spor Kulübü
Orduspor 1967 – Erbaaspor
Fatsa Belediyespor – Van Spor
Beykozspor Anadolu – Yalova 77
Kepezspor – Özbelsan Sivasspor
Erciyes 38 Spor Kulübü – Ankara Keçiörengücü
Çorum FK – Kütahyaspor 52
Orduspor – SMS Grup Sarıyerspor
Bursa Yıldırımspor – Corendon Alanyaspor
Zonguldak Spor Futbol Kulübü – Sipay Bodrum FK
Hesap.com Antalyaspor – Bursaspor
Karacabey Belediyespor – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Muş Spor Kulübü – Menemen Futbol Kulübü
Silifke Belediye Spor – Amed Sportif Faaliyetler
Çankaya SK – 1461 Trabzon
Kahramanmaraşspor – Ümraniyespor
Zecorner Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor 1926
Bulancakspor – Alagöz Holding Iğdır FK
Atko Grup Pendikspor – Çorluspor 1947
Karaköprü Belediye Spor – Çaykur Rizespor
Gaziantep FK – Karabük İdmanyurdu Spor
Dersim Spor – Fethiyespor
Sakaryaspor – Sultan Su İnegölspor
Aliağa Futbol A.Ş. – Serikspor
Isparta 32 Spor – Beyoğlu Yeni Çarşı
Manisa FK – Muğlaspor Kulübü
Kahta 02 Spor – Kasımpaşa