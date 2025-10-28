Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ile eşleşecekler

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 3. tur müsabakalarının tamamlanmasının ardından takımlar 4. turda mücadele edecek ve yeni eşleşmeler kura ile belirlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının ardından turu geçen takımlar 4. turda birbirleriyle karşılaşacak. Bu aşamada oynanacak maçların kura çekimiyle belirlenecek eşleşmeler sonucunda kazanan ekipler bir üst tura yükselecek. 3. turun son karşılaşması 30 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da Tümosan Konyaspor ile 12 Bingöl Spor arasında oynanacak. Bu müsabakayla birlikte 3. tur tamamlanacak ve gözler 4. tur kura çekimine çevrilecek.

4. Eleme Turu karşılaşmaları 2-3-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. 4. turun tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması başlayacak. Grup aşamasına 24 takım katılacak ve bu takımlar 8’erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplar, 6’lı 4 torbaya ayrılacak takımların kura çekimiyle oluşturulacak. Her takım 4 maç oynayacak; bunların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekiminin tarihi henüz açıklanmadı. Ancak 3. turun tamamlanmasının ardından, yani 30 Ekim Perşembe günü oynanacak Tümosan Konyaspor - 12 Bingöl Spor maçının bitimiyle birlikte kura çekimin kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Kura çekiminde 3. turu geçen tüm takımların yeni rakipleri belli olacak.

4. tur karşılaşmalarının ardından grup aşamasına geçilecek. Grup aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ve en iyi iki grup üçüncüsü toplamda 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ve en iyi grup ikincisi seri başı olacak. Seri başı takımlar müsabakalarını kendi sahalarında oynayacak ve yapılan kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri de bu aşamada belirlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR EŞLEŞMELERİ

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri şu şekildeydi:

Tümosan Konyaspor – 12 Bingölspor

Esenler Erokspor – Ağrı 1970 Spor Kulübü

Orduspor 1967 – Erbaaspor

Fatsa Belediyespor – Van Spor

Beykozspor Anadolu – Yalova 77

Kepezspor – Özbelsan Sivasspor

Erciyes 38 Spor Kulübü – Ankara Keçiörengücü

Çorum FK – Kütahyaspor 52

Orduspor – SMS Grup Sarıyerspor

Bursa Yıldırımspor – Corendon Alanyaspor

Zonguldak Spor Futbol Kulübü – Sipay Bodrum FK

Hesap.com Antalyaspor – Bursaspor

Karacabey Belediyespor – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Muş Spor Kulübü – Menemen Futbol Kulübü

Silifke Belediye Spor – Amed Sportif Faaliyetler

Çankaya SK – 1461 Trabzon

Kahramanmaraşspor – Ümraniyespor

Zecorner Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor 1926

Bulancakspor – Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor – Çorluspor 1947

Karaköprü Belediye Spor – Çaykur Rizespor

Gaziantep FK – Karabük İdmanyurdu Spor

Dersim Spor – Fethiyespor

Sakaryaspor – Sultan Su İnegölspor

Aliağa Futbol A.Ş. – Serikspor

Isparta 32 Spor – Beyoğlu Yeni Çarşı

Manisa FK – Muğlaspor Kulübü

Kahta 02 Spor – Kasımpaşa