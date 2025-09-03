Ziraat Türkiye Kupası Edirnespor Somaspor maçı neden tatil edildi?

Edirnespor ile Somaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. ön eleme turu karşılaşması, sahaya eksik çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun daha sakatlık sebebiyle mücadeleyi sürdürememesi nedeniyle 6. dakikada yarıda kaldı.

Ev sahibi ekipten bir futbolcu, 3. dakikada sakatlık sebebiyle kenara alındı.

Somaspor'un 6. dakikada 1-0 üstünlüğü yakaladığı maçta Edirnespor'dan 2 futbolcu daha sakatlık nedeniyle kenara çekildi.

Hakem Hakan Ülker, sakatlanan 3 oyuncunun devam edememesi ve Edirnespor'un sahada 6 kişi kalması üzerine maçı bitirdi.

Edirnespor Futbol Şube Yetkilisi Cesur Pakarda, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, gelecek sezon kupada yer alabilmek ve para yaptırımına uğramamak için bugün sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Çalıştırıcı Ümit Tütüncü ise kulübün yardıma ihtiyaç duyduğunu, transferlerin kadroya katılmasıyla iyi yerlere gelebileceklerini vurguladı.