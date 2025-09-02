Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? ZTK'da bugün 3 maç oynanacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası bugün 1. eleme turu maçları ile başlıyor. 1. eleme turu karşılaşmaları kapsamında 16 takım birbirleriyle karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün (2 Eylül 2025 Salı) 8 karşılaşma oynanacak. Bu karşılaşmaların saatleri şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezon bütün karşılaşmaları A Spor ve ATV ekranlarından yayınlanacak. Bugün oynanacak olan 1. eleme turu karşılaşmalarından ise 3 maç A Spor'dan ekranlara gelecek.
Bugün yayınlanacak olan mücadeleler ise şöyle: