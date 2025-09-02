Menü Kapat
Aktüel
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? ZTK'da bugün 3 maç oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu karşılaşmaları bugün (2 Eylül 2025 Salı) başlıyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar kapsamında 16 takım karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün 1. eleme turu maçları ile başlıyor. 1. eleme turu karşılaşmaları kapsamında 16 takım birbirleriyle karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün (2 Eylül 2025 Salı) 8 karşılaşma oynanacak. Bu karşılaşmaların saatleri şöyle:

  • 13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Bingöl Şehir Stadı)
  • 15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
  • 15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)
  • 15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)
  • 15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)
  • 16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
  • 19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)
  • 20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezon bütün karşılaşmaları A ve ekranlarından yayınlanacak. Bugün oynanacak olan 1. eleme turu karşılaşmalarından ise 3 maç A Spor'dan ekranlara gelecek.

Bugün yayınlanacak olan mücadeleler ise şöyle:

  • 12 Bingölspor - Mardin 1969
  • Ankaraspor - Eskişehirspor
  • Mersin İY - Nigde Bld
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#atv
#ziraat türkiye kupası
#1. Eleme Turu
#A Spor
#Aktüel
