AB Komisyonu Başkanı Leyen'in uçağına siber saldırı! Şüpheler bir ülke üzerinde

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağı, Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalktı, Bulgaristan'ın Filine şehrine giderken bir sorun yaşandı. Uçak havalimanını yaklaştığı sırada GPS sinyalleri kesildi ve navigasyon devre dışı kaldı. Pilot, 1 saat havada zorunlu tur attı. Bir saatin ardından analog harita kullanıldı ve iniş gerçekleşti.

İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre, yetkililer havaalanı çevresindeki tüm alanda GPS'in karartıldığını belirterek bunun "inkar edilemez bir müdahale" olduğunu belirtti.

Bulgaristan Hava Trafik Hizmetleri Otoritesi olayı doğruladı. Ziyaret sonrası Leyen'in aynı uçakla sorunsuz şekilde ülkeden ayrıldığı öğrenildi.

Haberde yer alan bilgiye göre, üç yetkili, bu olayda Rusya'nın parmağının olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

BAŞKAN NEDEN BULGARİSTAN'A GİTTİ?

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile görüşüp, bir mühimmat fabrikasını ziyaret etmek için Bulgaristan'a gittiği öğrenildi. Bu ziyaret, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı savunma hazırlıklarını artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Bulgaristan, Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma silahlar ve güncel mühimmatlar sağlayan önemli bir tedarikçi pozisyonunda yer alıyor.

GPS KARARTMA OLAYLARI ARTTI



GPS sinyallerinin karartılması genelde askeri amaçlarla kullanılan bir şey. Fakat son yıllarda Rusya'nın bunu sivil uçuşları ve günlük hayatı etkileyecek kadar yoğun bir şekilde kullanmaya başladığı iddia ediliyor.

Batı medyasına göre 2022'den bu yana Baltık Denizi çevresinde ve Doğu Avrupa'da bu tip GPS karartma olaylarında ciddi bir artış gözlemlendi.