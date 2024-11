ABD Kongresi'nde görev yapan ilk Müslüman kadınlar yeniden seçildi! Yahudi grubuna karşı zafer

06 Kasım 2024 10:54 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:03

ABD Kongresi'nde görev yapan ilk iki Müslüman kadın olan Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, yeniden seçilerek siyasi kariyerlerine devam ediyor. Filistin karşıtı Yahudi grup AIPAC'ın tüm engelleme çabaları boşa gitti!

ABD Kongresi'nde görev yapan ilk iki Müslüman kadın olan Demokrat Parti'li Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, ABD Temsilciler Meclisi'ne yeniden seçildi. ABD Kongresi'ne Filistin kökenli ilk kadın seçilen Tlaib, Dearborn'daki geniş Arap-Amerikan toplumunun desteğiyle Salı günü Michigan'ı dördüncü kez temsil etmek üzere yeniden seçildi. Eski bir mülteci ve Somali kökenli Amerikalı olan Omar, Minneapolis ve bazı banliyöleri de içeren güçlü Demokratların 5. Bölgesini temsil ettiği Minnesota'daki koltuğunu üçüncü kez devraldı.

İSRAİL SOYKIRIMINA SAVAŞ AÇMIŞTI

ABD'nin Gazze'ye yönelik savaşında İsrail'e verdiği askeri desteğin önde gelen eleştirmenlerinden biri olan Tlaib, ön seçimlerde tek başına yarıştı ve Cumhuriyetçi James Hooper'ı yenerek Dearborn ve Detroit'teki Demokratların güçlü olduğu bölgeyi temsil etti. Omar aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını da sert bir dille eleştiriyordu.

Omar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, seçim kampanyasında kendisine emek veren destekçilerine teşekkür ederek, "Çalışmamız buna değdi. 117 bin 716 kapıyı çaldık. 108 bin 226 arama yaptık. Ve 147 bin 323 mesaj gönderdik. Bu, daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanan hepimiz için bir zaferdir. Önümüzdeki iki yıl boyunca hepinizi gururlandırmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

FİLİSTİN KARŞITI YAHUDİ GRUBU DA YENDİLER

Tlaib ve Omar, Alexandra Ocasio-Cortez'in de aralarında bulunduğu ilerici Kongre üyelerinden oluşan "The Squad" olarak bilinen gayrı resmi yasa koyucu grubunun üyeleridir. Diğer "Squad" üyeleri New York'lu Jamaal Bowman ve Missouri'li Cori Bush, her ikisi de İsrail yanlısı bağış toplama grubu Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nden (AIPAC) önemli destek alan rakiplerine karşı parti ön seçimlerini kaybetti.

Grup, Kongre'deki Filistin yanlısı sesleri susturmak amacıyla bu yıl ABD'deki siyasi seçimlere 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparken Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a karşı sert bir karalama kampanyası yürüttü.