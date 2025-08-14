64 yaşındaki yamaç paraşütçüsü havalanamayıp yuvarlandı

Kayseri'de Ali Dağı'na yamaç paraşütü yapmaya gelen turist kaza geçirdi. 64 yaşındaki turist Daniel Thuillier, havalanmak için çıktığı Ali Dağı'nda başarısız olarak yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine Thuillier'in yuvarlandığı bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Thuillier'e yuvarlandığı bölgede ilk sağlık müdahalesini UMKE ekipleri yaparken, AFAD ekipleri de paraşütçüyü yuvarlandığı bölgeden kurtardı. Ekipler tarafından yuvarlandığı bölgeden yukarı çıkarılan Thuiller'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.