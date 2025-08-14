Libya'da sel felaketinin bilançosu 2 yıl sonra belli oldu! 3 bin 297 kişinin kayıp

Libya büyük sel felaketinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken ülkenin tarihi hafızasına kazınan olayın bilançosuna ilişkin çarpıcı bir veriyi paylaştı. Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürü Kemal es-Sivi, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 2023'te meydana gelen sel felaketine ilişkin ilk resmi bilgileri paylaştı. Sivi, Derne'yi vuran Daniel Kasırgası'nın sebep olduğu sel felaketinde 3 bin 297 kayıp tespit ettiklerini dile getirdi.

2 BARAJ ÇÖKMÜŞTÜ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.