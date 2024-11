ABD sandık başında: Donald Trump mı Kamala Harris mi? İlk açıklamalar geldi!

05 Kasım 2024 20:59 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 21:50

ABD'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida'da kullandı. Salıncak eyaletlerin belirleyici olması bekleniyor. Dünyanın gözlerini çevirdiği ABD başkanlık seçiminde kazanan kim olacak? İşte anbean öne çıkan gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti SONUÇLAR GECİKEBİLİR

SANDIKLAR AÇILIYOR

05.11.2024 21:18

SONUÇLAR GECİKEBİLİR

ABD'de bazı eyaletlerde adaylar arasındaki oy farkının çok az olmasının ve posta yoluyla kullanılan oyların sayımının uzun sürmesinin, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmasını geciktirebileceği belirtiliyor. ABD'de oy verme işlemi, ülkenin en kuzeybatısında bulunan Alaska ve Hawaii eyaletlerinde yerel saatle 20.00'de (TSİ 6 Kasım 12.00) oyların kullanılmasıyla sona erecek. En erken sandıklar TSİ 03.00'te kapanacak.

ABD'de 2020 seçimlerinde sonuçların açıklanmasının yaklaşık 4 gün sürdüğüne işaret edilerek, anket sonuçlarında Cumhuriyetçi aday Donald Trump​ ile Demokrat aday Kamala Harris​'in birbirine çok yakın olması sebebiyle bu sene de sonuçların seçim gecesi netleşmeyebileceği ifade ediliyor.

Pensilvanya ve Wisconsin gibi salıncak eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayımının süreci yavaşlatabileceğine, oy sayımında yaşanabilecek aksaklıklar, yasal itirazlar ya da oy pusulalarıyla ilgili sorunların da oy sayımının uzun sürmesine neden olabileceği belirtiliyor. Oy pusulalarına seçim görevlileri veya bazı eyaletlerde sandık görevlileri tarafından itiraz edilebiliyor. İtirazlardan sonra, oy pusulaları seçim yetkilileri tarafından inceleniyor ve evraka işlenmeden önce eyalet oy sayım kurullarına sunuluyor.

Her eyaletin oyların yeniden sayılmasına ilişkin kendi yasaları bulunuyor. Örneğin, Pennsylvania ve Arizona'da iki aday arasındaki fark, toplam oyların yüzde 0,5'inden az olursa oylar otomatik olarak yeniden sayılıyor. Benzer şekilde North Carolina ve Georgia'da da adaylar arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten az çıkarsa adaylardan herhangi biri oyların yeniden sayılmasını talep edebiliyor.

Yeniden sayım, adaylar, mahkemeler veya seçmen grupları tarafından da talep edilebiliyor, ancak bu kurallar eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor. Öte yandan, özellikle Nevada ve Arizona gibi eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayım sürecinin diğerlerinden uzun sürmesi nedeniyle buralarda sonuçların gecikmesi muhtemel görülüyor.

Amerikan basınının, özellikle salıncak eyaletlerde yarışın başa baş gitmesi halinde resmi olmayan sonuç duyurmak için buralardan daha somut ve fazla veri gelmesini bekleyeceği ifade ediliyor. Adaylardan birinin başkan seçilebilmesi için 270 delegeye sahip olması gerekiyor.

05.11.2024 20:54

SANDIKLAR AÇILIYOR

ABD'de halk, bugün 60. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek. New Hampshire eyaletinin Kanada sınırına yakın Dixville Notch kasabası, yıllardır devam eden gelenek çerçevesinde oy verme işleminin başladığı ilk yer oldu. Kasabada kayıtlı 6 seçmenden 3'ü Trump için oy kullanırken, diğer 3 kişi ise oyunu Harris'ten yana kullandı.

Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire ve Virginia eyaletlerinde halk yerel saatle 06.00'da oylarını kullanmaya başladı. Indiana ve Kentucky eyaletlerinin birçok bölgesinde oy verme işlemi 06.00'da başlarken, orta kesimdeki bazı bölgelerde oy kullanma merkezleri 07.00'de açıldı. Maine eyaletinin büyük bir bölümünde de 06.00'da başlayan seçim süreci, 500'den az kişinin yaşadığı belediyelerde ise en geç 10.00'da başlayacak. Yerel saatle 06.30 itibarıyla Vermont, Kuzey Carolina, Batı Virginia eyaletinde halk sandık başına gitmeye başlarken, başkent Washington DC'de, Georgia, Florida, Pensilvanya gibi eyaletlerde 07.00'de başladı. Diğer eyaletlerde oy kullanma işlemleri 08.00'de başlayacak ve ülkede sandıklar en geç yerel saatle 21.00'de kapanacak.

ABD'nin seçim sisteminde 538 delege bulunurken, başkanlık yarışını kazanmak için adayların en az 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Seçimde Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'den oluşan "salıncak eyaletler" belirleyici olacak. Trump ve Harris'in kampanyalarına özel olarak yoğunlaştığı ve 7 salıncak eyalet arasında nüfusu en kalabalık olan Pensilvanya, yeni başkanı belirleme ihtimali en yüksek eyalet olarak öne çıkıyor.

ERKEN OY KULLANIMI REKOR SEVİYEDE

Seçim öncesi yapılan erken oy kullanma oranı, ABD tarihinde rekor seviyelere ulaştı. Yaklaşık 240 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın yayınladığı son verilere göre 82 milyon 713 bin 594 seçmen erken oy kullandı. Seçmenlerin yaklaşık 45 milyonu sandık başında, yaklaşık 38 milyonu ise posta yoluyla oy verdi. Erken oy kullanma verilerinde kadın seçmenlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, Harris kampanya ekibi bu verilerden yola çıkarak seçimi kazanma konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı. Edindiği bilgiye göre "bayağı bir önde" olduğunu iddia eden Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi.

Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi. Kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." diye konuştu.

Rakibi Kamala Harris'i destekleyen ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında da konuşan Trump, ikisini de "bölücü" olmakla itham etti.

Trump, en önemli konunun sınırlar olduğunu belirterek, sınırdan uyuşturucu satıcıları ve teröristlerin giriş yaptığını savundu. İran konusunda ise Trump, "şartlarının çok basit olduğunu" ve İran'a zarar vermek istemediğini belirterek, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris’i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday, yarışı kazanıyor. Başkanlık yarışını kazanan isim, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

FBI: DOĞRU DEĞİL

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.