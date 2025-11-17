AB’den Çinli alışveriş devlerine fren

ÇİN ODAKTA AMA ETKİSİ GENİŞ

AB’nin bu adımının en büyük nedeni, düşük tutarlı siparişlerin büyük bölümünün Çin’den gelmesi. Öyle ki Avrupa kamuoyuna yansıyan verilere göre, 150 Euro altındaki siparişlerin yüzde 91’i Çin menşeli.

Bu tablo AB için “vergisiz dev ticaret” anlamına geliyor. Brüksel’in yeni düzenleme ile asıl amacı da tam olarak bu akışı kesmek.

Ancak doğal olarak, düzenlemenin kapsamı geniş tutulursa Türkiye gibi Gümrük Birliği ülkeleri de zincirleme etki altında kalabilir.