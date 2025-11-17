Menü Kapat
TGRT Haber
AB'den Çinli alışveriş devlerine fren

Kasım 17, 2025 12:23
1
AB Temu

ABD ve Avrupa Birliği’nin Çin’e karşı yükselttiği ticaret tansiyonu bu kez online alışveriş kanalına taşındı. Brüksel, Çin’den yapılan düşük bedelli siparişlere uygulanan 150 Euro’luk gümrük muafiyetini kaldırmak için düğmeye bastı. AB Konseyi, 13 Kasım’da üye ülkelerin bu konuda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kısacası, AB artık “küçük sipariş de olsa vergisiz geçiş yok” diyor.

2

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK BELİRSİZLİK

Normalde, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği bulunuyor. Ancak Brüksel’in planladığı bu yeni sistemin Türkiye’yi otomatik olarak muaf tutup tutmayacağı netleşmiş değil. İşin doğrusu, Ankara tam olarak bunu garanti altına almak istiyor.

3

Edinilen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı, kararın Türkiye’yi kapsamayacağına dair açık bir hüküm oluşturulması için şimdiden girişimlerde bulundu. Çünkü eğer kapsam geniş tutulursa, Türkiye’den AB ülkelerine yapılan siparişler de her bir gönderi için tam gümrük muamelesiyle karşı karşıya kalabilir.

4

ÇİN ODAKTA AMA ETKİSİ GENİŞ

AB’nin bu adımının en büyük nedeni, düşük tutarlı siparişlerin büyük bölümünün Çin’den gelmesi. Öyle ki Avrupa kamuoyuna yansıyan verilere göre, 150 Euro altındaki siparişlerin yüzde 91’i Çin menşeli.

Bu tablo AB için “vergisiz dev ticaret” anlamına geliyor. Brüksel’in yeni düzenleme ile asıl amacı da tam olarak bu akışı kesmek.

Ancak doğal olarak, düzenlemenin kapsamı geniş tutulursa Türkiye gibi Gümrük Birliği ülkeleri de zincirleme etki altında kalabilir.

5

TÜRKİYE ZATEN KENDİ ÖNLEMİNİ ALMIŞTI

Aslında Türkiye, Çin’den gelen düşük fiyatlı ürünlere karşı ilk adımı çok daha önce atmıştı. Ağustos 2024’te, basitleştirilmiş gümrük rejimindeki 150 Euro’luk sınır 30 Euro’ya düşürülmüş ve Çin’den gelen küçük paketlerin Türkiye’ye giriş şartları sıkılaştırılmıştı.

