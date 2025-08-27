ABD’li adaydan skandal eylem! Kur’an-ı Kerim yakarak oy istedi

ABD’nin Texas eyaletinde Kongre üyeliğine aday olan Cumhuriyetçi Valentina Gomez, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile nefretin dozunu yükseltti. Gomez, elinde tuttuğu Kur’an-ı Kerim’i ateşe vererek, “Tanrı yardımcım olsun, Teksas’ta İslam’ı sona erdireceğim. Kongreye girmeme yardım edin” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Videoda yalnızca kutsal kitabı yakmakla kalmayan Gomez, Müslümanları hedef alan sözler sarf etti. “ABD bir Hristiyan ülkesidir. Müslümanlar 57 Müslüman ülkesinden herhangi birine gidebilir. Sadece bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail’in Tanrısıdır” sözleriyle nefretini açıkça ortaya koydu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Gomez’in bu çıkışı ABD’de ve dünyada sert eleştirilerle karşılandı. Sosyal medyada binlerce kişi, kutsal değerlere saldırının kabul edilemez olduğunu vurgularken, siyaset uğruna kutsal kitaplara saygısızlık yapılmasının toplumsal barışa büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.