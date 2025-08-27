Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Arenadaki dehşet kamerada! Boğa 22 yaşındaki genç matadoru öldürdü

Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Campo Pequeno arenasında ilk gösterisine çıkan 22 yaşındaki matador Manuel Maria Trindade, yaklaşık 700 kiloluk boğanın saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. O anlara tanıklık eden 73 yaşındaki bir seyirci de şok nedeniyle kalp krizi geçirerek öldü.

’un tarihi Campo Pequeno arenasında 22 yaşındaki matador Manuel Maria Trindade, ilk profesyonel gösterisi sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yaklaşık 700 kilo ağırlığındaki , Trindade’nin üzerine büyük bir hızla saldırarak onu havaya kaldırdı ve duvara fırlattı.

Arenadaki dehşet kamerada! Boğa 22 yaşındaki genç matadoru öldürdü

HASTANEYE KALDIRILDI AMA!...

6.848 kişi kapasiteli arenadaki seyirciler, genç matadorun yere yığıldığı anlarda çığlıklar atarak panik yaşadı. Diğer matadorlar boğayı renkli pelerinlerle oyalayarak kontrol altına almaya çalıştı.

Trindade, başına aldığı ağır darbeler nedeniyle bilincini kaybetti. Arenadaki ilk müdahalenin ardından hızla São José Hastanesi’ne kaldırılarak yapay komaya alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 23 Ağustos’ta, 24 saat içinde hayatını kaybetti. nedeni “geri dönüşsüz beyin hasarı” olarak açıklandı.

Arenadaki dehşet kamerada! Boğa 22 yaşındaki genç matadoru öldürdü

BİR SEYİRCİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

medyası, arenada olayı izleyen 73 yaşındaki bir seyircinin de yaşadığı büyük şok nedeniyle fenalaşarak yere yığıldığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Trindade, Portekiz’e özgü “forcado” türü matadorlardan biriydi. Bu gelenekte matador, boğayı öfkelendirip doğrudan boynuzlarından tutmaya çalışıyor; ardından sekiz kişilik bir grup boğanın üzerine atlayarak hayvanı güreş yoluyla etkisiz hale getiriyor. Boğalar arenada öldürülmüyor, genellikle daha sonra kesime gönderiliyor. Ancak cesaretiyle ünlenen bazı hayvanlar, “bağışlanarak” damızlık olarak bırakılıyor.

Arenadaki dehşet kamerada! Boğa 22 yaşındaki genç matadoru öldürdü

AİLE GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYORDU

Manuel Maria Trindade, babasının da yer aldığı São Manços grubunda “forcado” olarak aile geleneğini devam ettiriyordu. 1890’lı yıllarda inşa edilen Campo Pequeno, yaz aylarında Portekiz’in en önemli boğa güreşi merkezi olarak biliniyor.

