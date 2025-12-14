Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Avustralya Sidney'deki saldırının ardından İsrail'den tepki: Defalarca uyardık!

Avustralya'nın Sidney şehrinde meydana gelen silahlı saldırının ardından İsrail hükümeti tepki gösterdi. Yahudi topluluğunun Hanuka bayramı kutlamaları sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle tepki gösteren Tel Aviv yönetimi, saldırının, 'antisemitik politikalardan' kaynaklı olduğunu iddia etti.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 15:10

'nın Sidney şehrinde, Yahudilerin Hanuka kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı nedeniyle 'den tepki geldi. İsrailli siyasetçiler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, Avustralya'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin tepkilerini paylaştı.

Tel Aviv yönetimi, Avustralya hükümetini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdiği, İsrail'e karşı düzenlenen protestolara izin verdiği ve "yükselen antisemitizme" karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Sydney'deki saldırıya yol açmakla suçladı.

Avustralya Sidney'deki saldırının ardından İsrail'den tepki: Defalarca uyardık!

''DEFALARCA UYARDIK''

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen saldırıyı "korkunç" olarak nitelerken "Avustralya hükümetine, ülkede yaşayan Yahudilere zarar gelmesini önlemek için, ülkede yayılan suç niteliğindeki antisemitizmi kökünden ortadan kaldırmak için kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini defalarca uyardık." ifadesini kullandı.

Avustralya Sidney'deki saldırının ardından İsrail'den tepki: Defalarca uyardık!

''AVUSTRALYA HÜKÜMETİ AKLINI BAŞINA TOPLAMALI''

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırı karşısında dehşete düştüğünü öne sürerek "Bunlar, son iki yıldır Avustralya sokaklarında yaşanan Yahudi karşıtı şiddet olaylarının, "intifadayı küreselleştirin" şeklindeki Yahudi karşıtı ve kışkırtıcı çağrıların sonuçlarıdır." iddiasında bulunurken Kanberra yönetimini "Avustralya hükümeti artık aklını başına toplamalı." sözleriyle tehdit etti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Avustralya hükümetinden ülkede artan antisemitizme sert bir şekilde müdahale etmesini ve Yahudileri korumayı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Sidney'deki saldırının ardından İsrail'den tepki: Defalarca uyardık!

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İsrail'e karşı boykotları ve Filistin'e destek veren yürüyüşleri normalleştirdiği gerekçesiyle yüklendiği Avustralya hükümetini düzenlenen saldırının sorumluluğunu taşımakla suçladı.

SİDNEY'DEKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sidney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi öldü, 2'si polis 11 kişi yaralandı.

Avustralya Sidney'deki saldırının ardından İsrail'den tepki: Defalarca uyardık!

Ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişilerden olduğu, yaralı bir şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Sidney'deki saldırının ardından İsrail'den tepki: Defalarca uyardık!

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti.

Avustralya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sivilin saldırgana müdahale anları: Tüfeği almayı başardı
#saldırı
#İsrail
#avustralya
#yahudiler
#Antisemitizm
#Hanuka
#Dünya
