Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Baltık'ta gerilimli anlar: Rus jetleri Alman donanmasının üstünden uçtu!

Rusya ile NATO ülkeleri arasında gerilimli süreç devam ediyor. Almanya, Rus jetlerinin kendi donanmasının üzerinden uçtuğunu söyledi.

Baltık'ta gerilimli anlar: Rus jetleri Alman donanmasının üstünden uçtu!
AA
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 22:41
|
24.09.2025
24.09.2025
saat ikonu 22:43

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus jetlerinin, Baltık Denizi'nde Alman donanmasına ait fırkateynin üstünden uçtuğunu savundu.

Pistorius, Federal Meclis'te Almanya'nın 2026 bütçesi görüşmelerinde bakanlığının bütçesine ve Ukrayna- Savaşı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Baltık'ta gerilimli anlar: Rus jetleri Alman donanmasının üstünden uçtu!

NATO MÜTTEFİKLERİNE TAHRİK

Rus jetlerinin yakın zamanda Baltık Denizi'nde Alman Donanmasına ait bir fırkateynin üstünden uçtuğunu ileri süren Pistorius, Moskova'yı müttefiklerini "tahrik etmekle" suçladı.

Pistorius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO üyesi ülkeleri kışkırtmak istiyor ve NATO ittifakındaki sözde zayıflıkları tespit etmek, ifşa etmek ve bunlardan yararlanmak istiyor." dedi.

Putin'i hata yapmakla da itham eden Pistorius, NATO'nun, Rus provokasyonlarına açık ve kararlı bir şekilde yanıt verirken aynı zamanda gerekli ihtiyatı da gösterdiğini vurguladı.

Pistorius, "Rus davranışlarına net bir yanıt veriyoruz ancak panik havası oluşturmuyoruz. Başka bir deyişle, Putin'in provokasyonlarına kanmıyoruz, gerginliği tırmandırma tuzağına düşmüyoruz. Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Polonya ve Estonya hava sahasına derinlemesine girmesi ve son günlerde Baltık Denizi'nde bir Alman fırkateyninin üstünde uçuş yapması, Rusya'nın sınırları giderek artan bir sıklıkta ve yoğunlukta test ettiğini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Pistorius, artan jeopolitik riskler karşısında Alman savunma bütçesinin önemli ölçüde artırılması çağrısında da bulundu.

Öte yandan, Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Pistorius'un belirttiği Rus savaş uçakları, geçen hafta sonu Baltık Denizi'ndeki Alman donanmasına ait Hamburg fırkateyni üstünde uçuş yaptı.

Almanya Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, söz konusu savaş gemisi, 22 Eylül'de başlayan NATO'nun "NEPTUNE STRIKE-2025.3" tatbikatına katıldı.

ALMANYA BÜTÇESİ

Bakanlar Kurulu'nun onayladığı Almanya'nın 2026 bütçe taslağına göre, ülke savunma bütçesi 20 milyar avronun üzerinde artarak yaklaşık 82,7 milyar avroya ulaşacak.

Özel savunma fonları da dahil olmak üzere toplam savunma harcamalarının ise 2026'da yaklaşık 117,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Almanya, bu yıl savunma harcamaları için Savunma Bakanlığı bütçesinden 62,43 milyar avro ve özel fonlardan 24,06 milyar avro olmak üzere toplamda yaklaşık 87 milyar avro ayırmayı planlıyor.

