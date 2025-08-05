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 | Berkay Alptekin

Banliyö treninde can pazarı! Yolcular vagonlarda mahsur kaldı

ABD’nin New York ile New Jersey eyaletlerini birbirine bağlayan banliyö tren hattında erken saatlerde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda kişi dumandan zehirlenirken, yolcuların vagonlarda mahsur kalması sonucu panik yaşandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:57

ABD’nin New York ile eyaletlerini birbirine bağlayan banliyö tren hattında henüz nedeni bilinmeyen bir çıktı. New York ve New Jersey Liman İdaresi yetkilileri, yangının yerel saatle dün 06.15 sıralarında çıktığını aktardı.

Alevlerin ilk olarak New Jersey'nin şehrinde yer alan Newport İstasyonu'nda yükseldiğini kaydeden yetkililer, New York ve New Jersey'deki çok sayıda hızlı bir transit sistemi olan PATH tren hatlarının yaklaşık 5 saat askıya alındığını bildirdi.

Banliyö treninde can pazarı! Yolcular vagonlarda mahsur kaldı

YOLCULAR VAGONLARDA MAHSUR KALDI

13 kişinin dumandan zehirlendiği ve 9’unun tedavi için hastaneye kaldırıldığı yangının başladığı sıralarda, çok sayıda yolcunun vagonlarda mahsur kalması sonucu panik yaşandı.

Görgü tanıkları, vagonların kapısının açılmasıyla yolcuların panikle kaçmaya çalıştığını söyleyerek zaman zaman patlama sesleri duyduklarını dile getirdi.
Yangının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#yangın
#new jersey
#tren kazası
#Jersey City
#Path Tren
#New York
#Yolcu Mahsur Kalma
#Dünya
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