Okyanusa acil iniş yapan uçak takla attı! O anlar kamerada

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu Jabiru J230 tipi küçük uçak, okyanusa acil iniş yaptı. Küçük uçak iniş sırasında takla attı. O anlar kıyıdakilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, pilot yaralı olarak kıyıya çıkarıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Acil inişe teknik bir arıza veya başka bir durumun neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.