Barış görüşmeleri sırasında Rusya'dan Ukrayna'ya skandal suçlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından barış müzakeresi Washington'da devam edecek. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Trump ile bir araya gelecek ve pazarlık başlayacak. Tüm bu süreç devam ederken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ PATLATMAYA ÇALIŞTILAR

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna özel servislerinin Kırım Köprüsü'ne terör saldırısı düzenleme girişimini önlediğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroshnik yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kırım Köprüsü'ne yönelik bir diğer terör saldırısı girişiminin amacının Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmeleri sabote etmek olduğunu belirtti.

Miroshnik, "Ortaya çıkan müzakere sürecinin zemininde Ukrayna ve müttefikleri, görüşmeleri ve barışçıl bir çözüm arayışını baltalamak için bir provokasyon olarak yeni bir terör saldırısı düzenleme girişiminde bulundu" dedi.

RUSYA İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Kerç Boğazı üzerindeki 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ile Kırım yarımadası arasında tek doğrudan bağlantı olması nedeniyle kritik önem taşıyor. Köprü, Rus güçlerinin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali sırasında da kullanılmıştı. Rus askerleri köprüyü geçerek Kırım'a ulaşmış, daha sonra Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve güneydoğudaki Zaporijya bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirmişti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti.