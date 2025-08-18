Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan

Barış görüşmeleri sırasında Rusya'dan Ukrayna'ya skandal suçlama

ABD'nin başkenti Washington DC'de Rusya-Ukrayna için barış görüşmeleri öncesinde Moskova'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rusya, Ukrayna'yı barışı baltalamakla ve Kırım Köprüsü'nü patlatmaya çalışmakla suçladı.

Barış görüşmeleri sırasında Rusya'dan Ukrayna'ya skandal suçlama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 12:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Devlet Başkanı ile görüşmesinin ardından barış müzakeresi Washington'da devam edecek. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Trump ile bir araya gelecek ve pazarlık başlayacak. Tüm bu süreç devam ederken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Barış görüşmeleri sırasında Rusya'dan Ukrayna'ya skandal suçlama

KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ PATLATMAYA ÇALIŞTILAR

Rusya Federal Güvenlik Servisi, özel servislerinin 'ne düzenleme girişimini önlediğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroshnik yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kırım Köprüsü'ne yönelik bir diğer terör saldırısı girişiminin amacının Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmeleri sabote etmek olduğunu belirtti.

Miroshnik, "Ortaya çıkan müzakere sürecinin zemininde Ukrayna ve müttefikleri, görüşmeleri ve barışçıl bir çözüm arayışını baltalamak için bir provokasyon olarak yeni bir terör saldırısı düzenleme girişiminde bulundu" dedi.

Barış görüşmeleri sırasında Rusya'dan Ukrayna'ya skandal suçlama

RUSYA İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Kerç Boğazı üzerindeki 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ile Kırım yarımadası arasında tek doğrudan bağlantı olması nedeniyle kritik önem taşıyor. Köprü, Rus güçlerinin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali sırasında da kullanılmıştı. Rus askerleri köprüyü geçerek Kırım'a ulaşmış, daha sonra Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve güneydoğudaki Zaporijya bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirmişti.
Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti.

ETİKETLER
#vladimir putin
#terör saldırısı
#kırım köprüsü
#Abd
#Rusya
#Ukrayna
#Barış Müzakeresi
#Dünya
