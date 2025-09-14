Menü Kapat
Dünya
 Selahattin Demirel

Çin'den ABD'ye çip hamlesi! Soruşturma başladı

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e karşı gümrük vergilerini artırmasıyla iyice kızışan ticaret savaşlarında en son 23 Çinli şirket, ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine eklendi. Çin'den de önemli bir hamle geldi. Çin, ABD'den ithal, "analog çip" adı verilen, doğrusal entegre devre ürünlerine damping (fiyat indirme) soruşturması başlattığını bildirdi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 04:39
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 04:39

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ciangsu Eyaleti Yarı İletken Üreticileri Birliğinin yerel endüstri adına yaptığı şikayet başvurusu üzerine başlatıldığı belirtildi.

2022-2024 yıllarını kapsayan dönemde 'nin Çin'e analog çip ihracatı yüzde 37 artarken ürün fiyatlarının yüzde 57 azaldığı aktarılan açıklamada, bunun yerli ürünlerin satış fiyatında baskı yarattığı ve yerli endüstrinin üretimi ile operasyonlarına zarar verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Bakanlığın yasal prosedürlere uygun soruşturma yürüteceği ve sonunda bulgulara dayalı olarak nesnel ve tarafsız bir karara varacağı kaydedildi.

ABD'YE AYRIMCILIK SORUŞTURMASI

Ticaret Bakanlığı ayrıca, ABD'nin Çin'den ithal yarı iletken ürünlere yönelik uygulamalarına karşı "" soruşturması açtığını duyurdu.

Soruşturma, Çinli şirketlerin, ABD'nin 2018'den bu yana Çin'in ulusal çip endüstrisine yönelik başlattığı soruşturmalar ve aldığı önlemler nedeniyle ayrımcılığa uğrayıp uğramadığını ele alacak.

3 ay sürecek soruşturma gerek görüldüğü takdirde aynı sürelerde 1 yıla kadar uzatılabilecek.

Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi, herhangi bir ülke veya bölgenin ayrımcı yasak, kısıtlama ve uygulamalarına "karşı-tedbirlerle" yanıt verilmesine olanak tanıyor.

MADRİD'DEKİ MÜZAKERELER ÖNCESİ ABD'YE TAVIR

Pekin yönetiminin damping ve ayrımcılık soruşturmaları başlatma kararlarını, ABD ve Çin heyetlerinin 14 Eylül'de Madrid'de başlayacak ekonomi ve ticaret görüşmelerinin yeni turu öncesinde alması dikkati çekti.

Ticaret Bakanlığı, bugün yayımladığı bir diğer açıklamada, Washington yönetiminin, 12 Eylül'de, aralarında yarı iletkenler, biyoteknoloji, havacılık, ticaret ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 23 Çinli şirketi, ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine almasına tepki göstermişti.

Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret görüşmeleri için yarın Madrid'de bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, "Bu arka planda, ABD'nin Çin işletmelerine yaptırım uygulama kararı, gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerine yol açıyor." ifadesine yer verilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), "ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle aralarında 23 Çin şirketinin olduğu 32 firmayı "özel lisansa tabi kuruluşlar" listesine eklediğini bildirmişti.

