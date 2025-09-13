Menü Kapat
25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Kuyumculara yeni vergi düzenlemesi: Oda yönetiminden kritik değerlendirme

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, ekonominin lokomotifi, esnaf ve sanatkârların temsilcisi meslek odalarının daha da güçlendirilmesine yönelik adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
16:52
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
16:52

Mustafa Atayık başkanlığındaki İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, Resmi Gazete’de yayımlanan ve esnafının 2026’dan itibaren basit usulden gerçek usule geçmesini öngören vergi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYAMAYAN ESNAF KAYBOLABİLİR”

İKO’nun değerlendirmesinde, düzenlemenin sahada çeşitli zorluklara yol açabileceği vurgulandı. Özellikle dijital dönüşümü gerçekleştiremeyen küçük esnafın ayakta kalmakta zorlanacağı ve piyasadan çekilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Kuyumculara yeni vergi düzenlemesi: Oda yönetiminden kritik değerlendirme

“ODA VE DERNEKLER ÜYE KAYBI YAŞAYABİLİR”

Açıklamada, Türkiye genelinde kuyumcu ve mücevherci esnafını temsil eden 27 oda ve 86 derneğin üyelerini kaybetme tehlikesi yaşayabileceğine dikkat çekildi. Bu sürecin önlenmesi için ilgili kurumların ortak çalışma yürütmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Kuyumculara yeni vergi düzenlemesi: Oda yönetiminden kritik değerlendirme

ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

İKO, özellikle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün birlikte hareket ederek çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak İKO, yalnızca kendi bünyesinde değil, diğer illerdeki ihtisas odalarında da üye kaybına yol açabilecek uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Bunun yerine ekonominin lokomotifi olan esnaf ve sanatkarların temsilcisi meslek odalarını destekleyecek ve güçlendirecek politikaların öncelikli olması gerektiği ifade edildi.

