Yapı market sektörü iştah kabartıyor: Pazar 10 milyar dolara ulaştı!

Büyük zincirlerle birlikte 50 binden fazla yerel nalburun rekabetine sahne olan yapı market sektörü, artan "kendin yap" kültürü ve inşaat projeleriyle büyümeye devam ediyor. Sektöre yeni oyuncuların da katılımıyla pazar daha da hareketlenirken, e-ticaret ve ihracat potansiyeliyle Türkiye, küresel arenada öne çıkıyor.

ARTAN TADİLAT VE YENİLEME İHTİYACI

Eski konut stoklarının yenilenmesi, ev sahiplerini tadilat ve tamirat işlerine yönlendiriyor. Bu durum, yapı malzemelerine olan talebi artırıyor. Tüketicilerin küçük ev onarımlarını ve dekorasyon işlerini kendi başlarına yapma eğilimi, yapı market ürünlerine olan ilgiyi artırıyor. Devam eden yeni konut ve kentsel dönüşüm projeleri, sektöre canlılık katıyor.

Pazar, hem yerel hem de yabancı sermayeli markaların kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Büyük zincirler, geniş ürün yelpazesi ve ek hizmetleriyle öne çıkarken, yerel nalburlar da mahalle düzeyindeki hızlı ve pratik çözümleriyle varlıklarını koruyor.

PAZARDA YENİ OYUNCULAR SAHNE ALIYOR

Yapı market sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan firmalardan biri de Akson Metal. Firma, "yapı market zinciri" kurma hedefiyle iddialı bir büyüme stratejisi izliyor. Takım tezgahlarından el aletlerine, dolap sistemlerinden sanayi malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, öncelikle e-ticaret altyapısını güçlendirdi.

YURT DIŞINA AÇILMAYI HEDEFLİYOR

Akson Metal'in Genel Müdürü Muhammet Sönmez, vizyonlarının Türkiye'nin önde gelen yapı market zincirlerinden biri olmak olduğunu belirtiyor. Şirket, şubeleşme stratejisiyle özellikle sanayi ve inşaat sektörünün yoğun olduğu illerden başlayarak ülke genelinde bir ağ kurmayı planlıyor. İstanbul İstoç, Bursa ve Almanya'da şubeleri bulunan firma, yurt dışına açılma hedefleri de taşıyor.

KÜRESEL PAZAR VE TÜRKİYE'NİN İHRACAT GÜCÜ

Dünya yapı market sektörü, 2024 itibarıyla 1 trilyon doların üzerinde bir ciroya ulaştı. Sektörün 2030'a kadar 1.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye, bu küresel pazarda hırdavat ihracatıyla önemli bir oyuncu haline geliyor. 2025'in ilk altı ayında 2.3 milyar doları aşan hırdavat ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 15'in üzerinde bir artışa işaret ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu, Türk hırdavat ürünleri için en önemli pazarlar arasında yer alıyor.