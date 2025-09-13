Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Yapı market sektörü iştah kabartıyor: Pazar 10 milyar dolara ulaştı!

Türkiye’de yapı market sektörü, son yıllarda dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakaladı. Ortalama yüzde 25'lik yıllık büyüme hızı ve 10 milyar dolara yaklaşan cirosuyla, özellikle perakende alanında yatırımcıların odağı haline geldi. Bu dinamik pazarda, Koçtaş, Tekzen ve Bauhaus gibi büyük zincirlerin yanı sıra 50 binden fazla yerel nalbur ve hırdavatçı da faaliyet gösteriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapı market sektörü iştah kabartıyor: Pazar 10 milyar dolara ulaştı!
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 23:48

Büyük zincirlerle birlikte 50 binden fazla yerel nalburun rekabetine sahne olan yapı market sektörü, artan "kendin yap" kültürü ve projeleriyle büyümeye devam ediyor. Sektöre yeni oyuncuların da katılımıyla pazar daha da hareketlenirken, ve potansiyeliyle Türkiye, küresel arenada öne çıkıyor.

ARTAN TADİLAT VE YENİLEME İHTİYACI

Eski konut stoklarının yenilenmesi, ev sahiplerini ve tamirat işlerine yönlendiriyor. Bu durum, yapı malzemelerine olan talebi artırıyor. Tüketicilerin küçük ev onarımlarını ve dekorasyon işlerini kendi başlarına yapma eğilimi, yapı market ürünlerine olan ilgiyi artırıyor. Devam eden yeni konut ve kentsel dönüşüm projeleri, sektöre canlılık katıyor.

Yapı market sektörü iştah kabartıyor: Pazar 10 milyar dolara ulaştı!

Pazar, hem yerel hem de yabancı sermayeli markaların kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Büyük zincirler, geniş ürün yelpazesi ve ek hizmetleriyle öne çıkarken, yerel nalburlar da mahalle düzeyindeki hızlı ve pratik çözümleriyle varlıklarını koruyor.

PAZARDA YENİ OYUNCULAR SAHNE ALIYOR

Yapı market sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan firmalardan biri de Akson Metal. Firma, "yapı market zinciri" kurma hedefiyle iddialı bir büyüme stratejisi izliyor. Takım tezgahlarından el aletlerine, dolap sistemlerinden sanayi malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, öncelikle e-ticaret altyapısını güçlendirdi.

Yapı market sektörü iştah kabartıyor: Pazar 10 milyar dolara ulaştı!

YURT DIŞINA AÇILMAYI HEDEFLİYOR

Akson Metal'in Genel Müdürü Muhammet Sönmez, vizyonlarının Türkiye'nin önde gelen yapı market zincirlerinden biri olmak olduğunu belirtiyor. Şirket, şubeleşme stratejisiyle özellikle sanayi ve inşaat sektörünün yoğun olduğu illerden başlayarak ülke genelinde bir ağ kurmayı planlıyor. İstanbul İstoç, Bursa ve Almanya'da şubeleri bulunan firma, yurt dışına açılma hedefleri de taşıyor.

KÜRESEL PAZAR VE TÜRKİYE'NİN İHRACAT GÜCÜ

Dünya yapı market sektörü, 2024 itibarıyla 1 trilyon doların üzerinde bir ciroya ulaştı. Sektörün 2030'a kadar 1.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye, bu küresel pazarda hırdavat ihracatıyla önemli bir oyuncu haline geliyor. 2025'in ilk altı ayında 2.3 milyar doları aşan hırdavat ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 15'in üzerinde bir artışa işaret ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu, Türk hırdavat ürünleri için en önemli pazarlar arasında yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
e-Devlet'te yeni dönem: OVP'de düzenlemeler yer aldı
ETİKETLER
#e-ticaret
#tadilat
#inşaat
#ihracat
#Yapı Market
#Kendin Yap
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.