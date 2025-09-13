Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

e-Devlet'te yeni dönem: OVP'de düzenlemeler yer aldı

Vatandaş ve şirketler için dijitalleşmeyi hızlandıran yeni bir sistem e-Devlet üzerinden uygulamaya konulacak. Elektronik tebligatlar, ortak ödeme, kimlik doğrulama sistemlerinde yenilikler işleme alınıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
e-Devlet'te yeni dönem: OVP'de düzenlemeler yer aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 22:12

e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya konulacak yeni hizmetler Orta Vadeli Program'da yer aldı. Yeşil ve dijital dönüşüm odaklı adımlarla vatandaşların ve şirketlerin işleri kolaylaşacak.

e-Devlet'te yeni dönem: OVP'de düzenlemeler yer aldı

DİJİTAL DÖNÜŞÜME GEÇİŞ DESTEKLENECEK

Bu kapsamda, dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor.

Bu dönemde hizmetleri ülke genelinde sunulmaya başlanacak, yüksek hızlı internet ile fiber altyapısı 5G teknolojisi kullanılarak geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Dijital Dönüşüm Programı kapsamında firmaların maliyet azaltımı ile verimlilik ve kalite artışı gibi alanlarda dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek.

KOBİ'lerin bilişim ihtiyaçları için esnek, özelleştirilebilir, modüler çözümler açık kaynak kodlu olarak sunulacak ve KOBİ'lerin bu araçlara erişimine destek sağlanacak.

Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojileri etkin kullanmaları teşvik edilecek.

Yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak. Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştıracak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecek.

e-Devlet'te yeni dönem: OVP'de düzenlemeler yer aldı

e-DEVLET ÜZERİNDEN TEBLİGAT GELİYOR

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetler tasarlanacak. "e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti"nin işleme alınması ve kamu ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak. Böylece tebligatlara e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

Blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı geliştirilecek ve devreye alınacak.

Eğitimin tüm kademelerinde müfredatın ve altyapının dijital dönüşüme yönelik geliştirilmesi sağlanacak, süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme değerlendirme sistemi kurulacak.

e-Devlet'te yeni dönem: OVP'de düzenlemeler yer aldı

YAPAY ZEKAYA DESTEK

Dijital Avrupa Programı kapsamında kurulan "Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri"nin (ADİM) sayısı artırılarak, sanayinin, KOBİ'lerin ve kamu kurumlarının dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri desteklenecek.

Yapay zeka ekosistem çağrılarıyla yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin oluşturulmasını sağlayacak girişimlere destek sağlanacak. Yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyduğu süper bilgisayar altyapıları geliştirilecek ve Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) süper bilgisayarının kapasitesi artırılacak.

Mevzuatın Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü ile uyumlaştırılması kapsamında çalışmalar tamamlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Haftada 4 gün mesai iddiası ortaya atıldı! OVP'deki o detayın aslı ortaya çıktı
ETİKETLER
#5g
#Yapayzeka
#Dijitaldönüşüm
#Edevlet
#Kobİler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.