e-Devlet'te yeni dönem: OVP'de düzenlemeler yer aldı

e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya konulacak yeni hizmetler Orta Vadeli Program'da yer aldı. Yeşil ve dijital dönüşüm odaklı adımlarla vatandaşların ve şirketlerin işleri kolaylaşacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME GEÇİŞ DESTEKLENECEK

Bu kapsamda, dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor.

Bu dönemde 5G hizmetleri ülke genelinde sunulmaya başlanacak, yüksek hızlı internet ile fiber altyapısı 5G teknolojisi kullanılarak geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Dijital Dönüşüm Programı kapsamında firmaların maliyet azaltımı ile verimlilik ve kalite artışı gibi alanlarda dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek.

KOBİ'lerin bilişim ihtiyaçları için esnek, özelleştirilebilir, modüler çözümler açık kaynak kodlu olarak sunulacak ve KOBİ'lerin bu araçlara erişimine destek sağlanacak.

Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojileri etkin kullanmaları teşvik edilecek.

Yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak. Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştıracak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecek.

e-DEVLET ÜZERİNDEN TEBLİGAT GELİYOR

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetler tasarlanacak. "e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti"nin işleme alınması ve kamu ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak. Böylece tebligatlara e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

Blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı geliştirilecek ve devreye alınacak.

Eğitimin tüm kademelerinde müfredatın ve altyapının dijital dönüşüme yönelik geliştirilmesi sağlanacak, süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme değerlendirme sistemi kurulacak.

YAPAY ZEKAYA DESTEK

Dijital Avrupa Programı kapsamında kurulan "Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri"nin (ADİM) sayısı artırılarak, sanayinin, KOBİ'lerin ve kamu kurumlarının dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri desteklenecek.

Yapay zeka ekosistem çağrılarıyla yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin oluşturulmasını sağlayacak girişimlere destek sağlanacak. Yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyduğu süper bilgisayar altyapıları geliştirilecek ve Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) süper bilgisayarının kapasitesi artırılacak.

Mevzuatın Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü ile uyumlaştırılması kapsamında çalışmalar tamamlanacak.