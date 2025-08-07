Dev GSM şirketi hacklendi! 6,4 milyon müşterinin bilgileri ve IBAN'ı sızdı

Fransız cep telefonu , internet servis sağlayıcısı ve IPTV şirketi şirketi Bouygues Telecom siber saldırının hedefi oldu. Dev şirket müşterilerine gönderdiği bir e-postada, internet korsanlarının "6,4 milyon müşteri hesabından" veri sızdırdığını duyurdu.

BANKA KARTLARI ETKİLENECEK Mİ?

Çalınan verilerin "iletişim bilgileri, sözleşme verileri, medeni durum verileri veya profesyonel iseniz şirket verileri ve IBAN'lar" içerdiği belirtiliyor. Ancak Bouygues, "Bouygues Telecom hesaplarınızın banka kartı numaraları ve şifreleri etkilenmez" açıklamasında bulundu.

Mesajda müşterilere, "Bu durum sizi dolandırıcılık girişimlerine, yani sahte e-postalara veya aramalara maruz bırakabilir. Bir dolandırıcı, verilerinizi kullanarak Bouygues Telecom veya başka bir şirket (banka, sigorta şirketi vb.) gibi davranabilir ve örneğin banka kartı numaranız veya kullanıcı adınız ve şifreleriniz gibi ek bilgiler elde etmeye çalışabilir" uyarısı yapıldı.

CNL'YE BİLDİRİLDİ

4 Ağustos Pazartesi günü tespit edilen siber saldırı, Bouygues Telecom ekipleri tarafından "yargı makamlarına şikayette bulunulması" ve Ulusal Bilgi Teknolojileri ve Sivil Özgürlükler Komisyonu'na (CNIL) bildirildi.

Bouygues, basın açıklamasında "mevcut tüm güvenlik araçlarına ve prosedürlerine rağmen siber saldırıların çok sık gerçekleştiğini" belirtirken "Saldırganların çalışma yöntemlerindeki sürekli evrimle başa çıkabilmek için güvenlik prosedürlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.