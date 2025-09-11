Erkekler de çift soyadı hakkı geldi: Eşlerinin soy ismini alabilecekler

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, evlenen erkeklerin eşlerinin soyadını doğrudan alabilmesinin önünü açtı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, yasaların yalnızca kadınlara tanıdığı eşinin soyadını doğrudan alma hakkının erkekler için yasak olmasının cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olduğuna hükmedildi.

Mahkeme "1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası"nın erkeklerin soyadı tercihini kısıtlayan bölümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Bu kararla birlikte Güney Afrika'da erkekler de kadınlar gibi evlilik işlemleri sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilecek veya çift soyadı kullanabilecek.