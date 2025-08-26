Menü Kapat
 Banu İriç

Fed'de deprem! Donald Trump görevden aldı

ABD Başkanı Trump, önceki dönem başkanı Joe Biden tarafından atanan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u yalan beyan gerekçesiyle görevden aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump Cook'a yazdığı mektubu gösterdi.

Fed'de deprem! Donald Trump görevden aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
04:08
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
04:08

ABD Başkanı , ABD Merkez Bankası () Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı. Trump sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşarak "morgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" nedenini gösterdi.

Fed'de deprem! Donald Trump görevden aldı

YETKİSİNİ KULLANDI GÖREVDEN ALDI

Trump mektubunda Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret eden Trump, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak, "sebep" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetti.

Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne süren Trump, Cook'un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktardı.

Fed'de deprem! Donald Trump görevden aldı

Trump, "İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğuna dikkati çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz. En azından, söz konusu davranış, finansal işlemlerde, finansal düzenleyici olarak yetkinliğinizi ve güvenilirliğinizi sorgulamaya neden olan türden bir ağır ihmal sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan olarak, ABD kanunlarının sadakatle uygulanmasını sağlamanın görevi olduğunun altını çizen Trump, "Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım." değerlendirmesini yaptı.

Fed'de deprem! Donald Trump görevden aldı

İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından, Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu savunarak, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." açıklamasını yapmıştı.

ETİKETLER
#fed
#donald trump
#görevden alma
#Lisa Cook
#Mortgage
#Şüpheli Beyan
#Dünya
