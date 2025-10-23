Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Fransa'nın eski lideri Sarkozy hapiste ölüm tehditleri alınca önlemler devreye girdi

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 'Libya davası' kapsamında suç örgütü kurmaktan cezaevine girmesinin ardından tehditler aldığı belirtildi. Bazı mahkumlar, Sarkozy'e bağırarak tacizlerde bulundu. Sarkozy'nin hapishanede 2 polis tarafından korunacağı bildirildi.

Fransa'da 'Libya davası' kapsamında kurmaktan hapis cezası alan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cezaevindeki günleri sıkıntılı geçiyor. Bazı mahkumlar, Sarkozy'i uyutmamak için küfürler, hakaretler ederek bağırıyor. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca yetkililer devreye girdi.

Fransa'nın eski lideri Sarkozy hapiste ölüm tehditleri alınca önlemler devreye girdi

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu Europe 1 radyosunda, dün cezaevine giren Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için alınan önlemlere değindi.

2 POLİS SARKOZY'İ KORUYACAK

Nunez, cezaevinde 2 polisin Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için gerektiği müddetçe görevli olacağını belirterek, "(Eski) Cumhurbaşkanı sürekli korunuyor. Tabii ki o da diğer vatandaşlar gibi ancak eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin üzerinde biraz daha ciddi tehditler bulunuyor. Dolayısıyla karar alındı ve derhal uygulandı." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın eski lideri Sarkozy hapiste ölüm tehditleri alınca önlemler devreye girdi

SARKOZY NEDEN HAPİSTE?

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif , yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Fransa'nın eski lideri Sarkozy hapiste ölüm tehditleri alınca önlemler devreye girdi

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da dün cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.

