Gazze'de ablukanın acı yüzü: Çocuklar bir bir hayatını kaybediyor

Gazze Şeridi’nde son 24 saatte açlık nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu yetersiz beklenmeden kaynaklı toplam can kaybı 122'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve abluka nedeniyle gıda ve ilaç eksikliği, her gün yeni bir can alıyor.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Han Yunus kentinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan 11 aylık Zeyneb Ebu Halib, yaşamını yitirdi. Zeyneb'in​​​ naaşı, cenaze işlemleri için kentteki Nasır Hastanesi'nde getirildi.



Öte yandan Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının ardından tarihinin en derin insani krizlerinden birini yaşıyor. Aylar süren yoğun bombardıman, altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlemez hale gelmesi ve neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlıkla boğuşuyor.

9 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son 24 saatte açlık nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 122'ye yükseldiği ifade edildi.

STARMER: FİLİSTİN TANINMALI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, barışa ulaşmak için atılması gereken adımlar konusunda müttefikleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Starmer, "Filistin devletinin tanınması bu adımlardan biri olmalıdır. Bu konuda nettim. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözüme ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenliğe ulaşacak daha geniş bir planın parçası olmalıdır" ifadelerini kullandı.