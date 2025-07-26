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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gazze'de ablukanın acı yüzü: Çocuklar bir bir hayatını kaybediyor

Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme can almaya devam ediyor. Han Yunus'ta yetersiz beslenme sorunu yaşayan 11 aylık Zeyneb Ebu Halib, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Zeyneb'in ölümü, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 00:50
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 01:19

’nde son 24 saatte açlık nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu yetersiz beklenmeden kaynaklı toplam can kaybı 122'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve abluka nedeniyle gıda ve ilaç eksikliği, her gün yeni bir can alıyor.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Han Yunus kentinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan 11 aylık Zeyneb Ebu Halib, yaşamını yitirdi. Zeyneb'in​​​ naaşı, cenaze işlemleri için kentteki Nasır Hastanesi'nde getirildi.

Gazze'de ablukanın acı yüzü: Çocuklar bir bir hayatını kaybediyor


Öte yandan Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının ardından tarihinin en derin insani krizlerinden birini yaşıyor. Aylar süren yoğun bombardıman, altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlemez hale gelmesi ve neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlıkla boğuşuyor.

Gazze'de ablukanın acı yüzü: Çocuklar bir bir hayatını kaybediyor

9 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son 24 saatte açlık nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 122'ye yükseldiği ifade edildi.

STARMER: FİLİSTİN TANINMALI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze'de ablukanın acı yüzü: Çocuklar bir bir hayatını kaybediyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, barışa ulaşmak için atılması gereken adımlar konusunda müttefikleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Starmer, "Filistin devletinin tanınması bu adımlardan biri olmalıdır. Bu konuda nettim. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözüme ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenliğe ulaşacak daha geniş bir planın parçası olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#gazze şeridi
#filistin
#çocuklar
#israil saldırısı
#Açlık Krizi
#İnsan İtfaiyatı
#Yetersiz Beslenme
#Dünya
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