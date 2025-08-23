Hangi ülkede ne kadar Türk nüfusu var? İşte Türklerin en çok yaşadığı ülkeler

Türk toplumu, tarihi boyunca farklı coğrafyalara yayılarak zengin bir diaspora kültürü oluşturmuştur. Özellikle 1960'lı yıllarda başlayan işçi göçüyle birlikte Batı Avrupa'ya yerleşen Türk vatandaşlarının sayısı hızla artmış, sonraki nesillerle birlikte bu nüfus daha da büyümüştür. Günümüzde, Türk vatandaşları, gittikleri ülkelerin ekonomisine, kültürüne ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda Türkiye ile olan bağlarını da güçlü bir şekilde sürdürüyorlar. Yurt dışında yaşayan bu büyük Türk topluluğu, sadece sayısal bir büyüklüğü değil, aynı zamanda kültürel bir köprüyü ve diplomatik bir değeri de temsil ediyor.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK NÜFUSU

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, dünya genelinde yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona ulaşmış durumda. Bu nüfusun yaklaşık 6,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde ikamet etmektedir. Bu yoğunlaşmanın temel nedeni, 1960'lı yıllarda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle yapılan işgücü anlaşmalarıdır. Başlangıçta "misafir işçi" olarak giden bu vatandaşlarımız, zamanla bulundukları ülkelerde kalıcı hale gelmiş, ailelerini getirmiş ve yeni nesillerle birlikte güçlü topluluklar oluşturmuştur. Günümüzde ise göç hareketleri; eğitim, kariyer ve daha iyi yaşam koşulları arayışıyla farklı ülkelere yönelmektedir. Bu dinamik süreç, Türk diasporasını sürekli olarak büyütmektedir.

TÜRK NÜFUSUNUN EN YOĞUN OLDUĞU 10 ÜLKE

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, dünya genelinde en fazla Türk vatandaşının yaşadığı 10 ülke ve tahmini nüfusları şu şekilde:

Danimarka: 75 Bin Türk Vatandaşı.

İskandinav ülkelerinden Danimarka, görece daha az sayıda Türk vatandaşını barındırsa da, burada yaşayan Türk topluluğu, ülkenin kültürel ve ekonomik hayatına entegre olmuş, aktif bir yapıya sahiptir.

İsviçre: 130 Bin Türk Vatandaşı.

Avrupa'nın refah seviyesi yüksek ülkelerinden İsviçre, özellikle 1960'lı yıllardan itibaren başlayan işçi göçüyle birlikte önemli bir Türk nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Burada yaşayan Türkler, genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Avustralya: 150 Bin Türk Vatandaşı.

Coğrafi olarak uzak bir kıta olmasına rağmen Avustralya, hem 20. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan göç dalgaları hem de daha sonraki dönemlerde eğitim ve iş amaçlı göçlerle önemli bir Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Türk kültürü, Avustralya'nın çok kültürlü yapısına katkı sağlamaktadır.

Belçika: 240 Bin Türk Vatandaşı.

Avrupa Birliği'nin merkezi konumundaki Belçika, özellikle Limburg ve Brüksel gibi bölgelerde yoğunlaşan önemli bir Türk nüfusuna sahiptir. Kömür madenlerinde ve sanayi sektöründe çalışan Türk işçileriyle başlayan göç hikayesi, bugün Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Avusturya: 250 Bin Türk Vatandaşı.

Tarihi bağları da bulunan Avusturya, Viyana gibi büyük şehirlerinde yoğunlaşan önemli bir Türk topluluğuna ev sahipliği yapar. İşçi göçüyle başlayan bu süreç, sonraki nesillerle birlikte Avusturya'nın sosyal ve ekonomik yaşamına entegre olmuştur.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri): 300 Bin Türk Vatandaşı.

Amerika Birleşik Devletleri, daha çok eğitimli profesyonellerin ve girişimcilerin tercih ettiği bir göç rotasıdır. Büyük şehirlerde (New York, Los Angeles, Chicago) yoğunlaşan Türk nüfusu, burada akademik, ticari ve kültürel faaliyetlerde aktif rol almaktadır.

İngiltere (Birleşik Krallık): 400 Bin Türk Vatandaşı.

Birleşik Krallık, özellikle 1970'lerden itibaren başlayan siyasi ve ekonomik göçlerle önemli bir Türk nüfusuna ev sahipliği yapmıştır. Londra ve çevresinde yoğunlaşan Türkler, kendi iş yerlerini kurmuş, restoranlar ve kültürel merkezlerle İngiliz toplumuna katkı sağlamışlardır.

Hollanda: 500 Bin Türk Vatandaşı.

Hollanda, Avrupa'da en fazla Türk nüfusunun yaşadığı ülkelerden biridir. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan Türkler, özellikle Rotterdam ve Amsterdam gibi şehirlerde yoğunlaşmıştır. Hollanda toplumunun önemli bir parçası haline gelmişlerdir.

Fransa: 700 Bin Türk Vatandaşı.

Fransa, Avrupa'da Almanya'dan sonra en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ikinci ülke konumundadır. Özellikle büyük şehirlerdeki Türk toplulukları, ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına entegre olmuş, kültürel çeşitliliğine katkı sağlamışlardır.

Almanya: 4 Milyon Türk Vatandaşı.

Almanya, 1960'lı yıllarda başlayan "misafir işçi" (Gastarbeiter) anlaşmalarıyla milyonlarca Türk vatandaşını ağırlayan ve günümüzde de en büyük Türk diasporasına ev sahipliği yapan ülkedir. Türk toplumu, Almanya'nın sanayisinden ticaretine, mutfağından kültürüne kadar birçok alanda iz bırakmıştır. Burada yaşayan Türkler, iki ülke arasında güçlü bir köprü görevi görmektedir.