Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İklim değişikliği küresel ticareti vuracak: Panama Kanalı alarm veriyor

Küresel deniz ticaretinin kalbi olan Panama Kanalı, iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık nedeniyle ciddi bir tehditle yüzleşiyor. Yapılan yeni bir araştırma, kanalın su kaynağı olan Gatún Gölü'ndeki seviyenin tehlikeli boyutlarda düşebileceğini ve küresel tedarik zincirinin aksayabileceğini gözler önüne serdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 14:12

Yeni bir araştırmaya göre, küresel deniz ticaretinin önemli bir güzergahı olan Panama Kanalı, sera gazı emisyonları azaltılmazsa iklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması ve buharlaşmanın artması sonucu risk altında olabilir.

Gatún Gölü, kanalın kilitlerinin çalışması için gereken büyük miktarda tatlı suyu sağlıyor. Ancak araştırmacılar, sera gazlarının artmaya devam ettiği yüksek emisyon senaryosu veya yolunda, Gatún Gölü'nün su seviyesinin önümüzdeki 75 yıl içinde önemli ölçüde düşeceğini buldu.

İklim değişikliği küresel ticareti vuracak: Panama Kanalı alarm veriyor

PANAMA KANALI'NIN TEMEL TAŞI GATÚN GÖLÜ TEHLİKEDE

Kanalın çalışması için gereken büyük miktarda tatlı su, Gatún Gölü'nden sağlanıyor. Ancak araştırmacılar, sera gazılarının artmaya devam ettiği yüksek emisyon senaryosunda, önümüzdeki 75 yıl içinde göldeki su seviyelerinin önemli ölçüde düşeceğini tespit etti.

Northeastern Üniversitesi Deniz ve Çevre Bilimleri Bölümünden Doçent Samuel Muñoz, Live Science'a verdiği demeçte, küresel ısınma ne kadar artarsa Panama'da yağışların o kadar azalacağına dikkati çekerek, "Ayrıca atmosferdeki ısınma arttıkça, Gatún Gölü'nden buharlaşma yoluyla su kaybı da artıyor" dedi.

İklim değişikliği küresel ticareti vuracak: Panama Kanalı alarm veriyor

Yağmurlarla yenilenen tatlı su, gemilerin Pasifik ve Atlantik okyanusları arasında geçiş yapabilmesi için kritik öneme sahip. Gemi geçişleri sırasında, havuz sistemleri gemileri deniz seviyesinden 26 metre yukarıya çıkarıyor. Gemiler gölü geçtikten sonra, diğer üç sistemle tekrar deniz seviyesine indiriliyorlar.

Bu sistemlerin çalışması sırasında kanal su kaybediyor. Yapay olarak inşa edilen Gatún Gölü'nü rezervuar olarak kullanan sistemde, bir gemiyi göl seviyesine yükseltirken su Gatún'dan kilit odasına akıyor, daha sonra su boşaltılıyor ve kilit odası gemiyi deniz seviyesine indirirken büyük miktarda su kaybediliyor.

Panama Kanalı'ndan geçen her gemi, bir geçiş döngüsünde yaklaşık 190 milyon litre su tüketiyor. Panama Kanal İdaresi yöneticisi Ricaurte Vásquez'e göre kanalın bir günde harcadığı su, New York şehrinin günlük su tüketiminin iki buçuk katına denk geliyor.

İklim değişikliği küresel ticareti vuracak: Panama Kanalı alarm veriyor

Öte yandan Gatún Gölü'nün tek görevi kanalı ayakta tutmak değil. Aynı zamanda Panama şehrinin en önemli tatlı su kaynağı olup ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 55'ine içme suyu sağlıyor.

2016 yılında yaşanan , Gatún Gölü'ndeki su miktarının tarihteki en düşük seviyelere inmesine yol açmıştı. Bu durum küresel tedarik zincirlerinde aksamalara neden olmuştu ve Panama Kanal İdaresi, nisan-haziran ayları arasında gemiler için su çekim kısıtlamaları getirmişti. 2023 sonu ve 2024 başında da benzer bir kısıtlama yaşanmıştı.

Yeni çalışmanın detayları 17 Eylül'de Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meclis yasa tasarısını onayladı: Paradan 4 sıfır atılıyor
Baba, 6 aylık bebeğini otobüste unuttu! İner inmez telefonuna sarıldı
ETİKETLER
#kuraklık
#Panama Kanalı
#Climate Change
#Gatün Gölü
#Su Kaybı
#Iklim Felaketleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.