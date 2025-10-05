İklim değişikliği küresel ticareti vuracak: Panama Kanalı alarm veriyor

Yeni bir araştırmaya göre, küresel deniz ticaretinin önemli bir güzergahı olan Panama Kanalı, sera gazı emisyonları azaltılmazsa iklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması ve buharlaşmanın artması sonucu risk altında olabilir.

Gatún Gölü, kanalın kilitlerinin çalışması için gereken büyük miktarda tatlı suyu sağlıyor. Ancak araştırmacılar, sera gazlarının artmaya devam ettiği yüksek emisyon senaryosu veya yolunda, Gatún Gölü'nün su seviyesinin önümüzdeki 75 yıl içinde önemli ölçüde düşeceğini buldu.

PANAMA KANALI'NIN TEMEL TAŞI GATÚN GÖLÜ TEHLİKEDE

Northeastern Üniversitesi Deniz ve Çevre Bilimleri Bölümünden Doçent Samuel Muñoz, Live Science'a verdiği demeçte, küresel ısınma ne kadar artarsa Panama'da yağışların o kadar azalacağına dikkati çekerek, "Ayrıca atmosferdeki ısınma arttıkça, Gatún Gölü'nden buharlaşma yoluyla su kaybı da artıyor" dedi.

Yağmurlarla yenilenen tatlı su, gemilerin Pasifik ve Atlantik okyanusları arasında geçiş yapabilmesi için kritik öneme sahip. Gemi geçişleri sırasında, havuz sistemleri gemileri deniz seviyesinden 26 metre yukarıya çıkarıyor. Gemiler gölü geçtikten sonra, diğer üç sistemle tekrar deniz seviyesine indiriliyorlar.

Bu sistemlerin çalışması sırasında kanal su kaybediyor. Yapay olarak inşa edilen Gatún Gölü'nü rezervuar olarak kullanan sistemde, bir gemiyi göl seviyesine yükseltirken su Gatún'dan kilit odasına akıyor, daha sonra su boşaltılıyor ve kilit odası gemiyi deniz seviyesine indirirken büyük miktarda su kaybediliyor.

Panama Kanalı'ndan geçen her gemi, bir geçiş döngüsünde yaklaşık 190 milyon litre su tüketiyor. Panama Kanal İdaresi yöneticisi Ricaurte Vásquez'e göre kanalın bir günde harcadığı su, New York şehrinin günlük su tüketiminin iki buçuk katına denk geliyor.

Öte yandan Gatún Gölü'nün tek görevi kanalı ayakta tutmak değil. Aynı zamanda Panama şehrinin en önemli tatlı su kaynağı olup ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 55'ine içme suyu sağlıyor.

2016 yılında yaşanan kuraklık, Gatún Gölü'ndeki su miktarının tarihteki en düşük seviyelere inmesine yol açmıştı. Bu durum küresel tedarik zincirlerinde aksamalara neden olmuştu ve Panama Kanal İdaresi, nisan-haziran ayları arasında gemiler için su çekim kısıtlamaları getirmişti. 2023 sonu ve 2024 başında da benzer bir kısıtlama yaşanmıştı.

