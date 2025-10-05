Husumetliler birbirlerine kurşun yağdırdı! Etraf kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında sokakta karşılaşınca olanlar oldu.

ilk sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kurşunların isabet ettiği O.E, A.E, A.B. ve T.O. yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.E. ve A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.B. ve T.O. ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.